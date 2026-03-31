Khám phá Cần Giờ qua đường chạy VnExpress Marathon

Đường đua của VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio ngày 1/5 được thiết kế để vừa đảm bảo yếu tố xanh, vừa giúp runner khám phá được những địa điểm đặc trưng nhất của Cần Giờ.

Ngay từ những km đầu tiên, 5.000 runner sẽ được sải bước trên Đại lộ Thời đại, thuộc khu Vịnh Tiên, đô thị Vinhomes Green Paradise. Cung đường này là nét mới chưa từng được khai thác ở các giải chạy trước đây. Do đó, runner dự giải sẽ là những người đầu tiên được khám phá đô thị sinh thái 2.870 ha.

Khu vực này rộng, thoáng. Hai bên đường trồng nhiều cây xanh cùng tầm nhìn ôm biển Cần Giờ. Xuất phát lúc sáng sớm, runner các cự ly như 21km, 10km và 5km có thể ngắm bình minh trên biển.

Một góc đại lộ Thời đại bên trong Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Thanh Tùng

Rời khu đô thị, runner sẽ thấy chợ Hàng Dương - khu chợ hải sản nổi tiếng của Cần Giờ. Thời điểm diễn ra giải cũng là lúc tiểu thương nhập hải sản từ các cảng cá gần đó về bán. Runner có thể cảm nhận nhịp sống địa phương, cùng không khí tất bật đầu ngày.

Runner cự ly 42km sẽ chạy trên đường Duyên Hải. Đây là con đường chính dẫn đến thị trấn Cần Thạnh (cũ), tập trung các khu dân cư của Cần Giờ. Trên đường này có khu vực đền thờ và nghĩa trang Rừng Sác, nơi tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh.

Một trong những điểm đáng chú ý là khu di tích căn cứ Rừng Sác - nơi từng là chiến khu quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ. Khu vực này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn nằm giữa hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn, tạo nên không gian xanh đặc trưng của Cần Giờ.

Điểm nhấn của cuộc đua là đoạn chạy qua Rừng Sác - trục giao thông chính kết nối Cần Giờ với trung tâm TP HCM. Con đường này đưa runner đi xuyên qua rừng ngập mặn, kết nối các khu dân cư, khu nuôi trồng thủy sản và các điểm du lịch. Với nhiều runner, đây là đoạn đường mang tính biểu tượng của giải khi thể hiện rõ đặc trưng chạy giữa thiên nhiên mà ban tổ chức hướng tới.

Hoa kèn hồng, hoa giấy bung nở trên đường Rừng Sác, tháng 3/2026. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Một số đoạn đường đi qua các cây cầu như cầu Hà Thanh 2. Từ đây, runner có thể ngắm nhìn hệ thống sông ngòi, cùng mảng xanh rộng lớn của Cần Giờ. Cây cầu này vừa được nâng cấp nhựa đường, đảm bảo trải nghiệm tối ưu cho runner 21km và 42km.

Ngoài ra, cung đường còn đi qua khu vực quảng trường Rừng Sác - công trình đang được hoàn thiện, được kỳ vọng trở thành không gian công cộng mới của địa phương trong tương lai.

Theo ban tổ chức, việc thiết kế cung đường không chỉ nhằm đảm bảo yếu tố chuyên môn mà còn hướng đến trải nghiệm khám phá. Thay vì đi qua một dạng cảnh quan duy nhất, runner sẽ liên tục thay đổi không gian, từ biển, rừng xen lẫn phố thị.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ khởi tranh từ 4h, ngày 1/5. Trước đó, ban tổ chức sẽ tổ chức phát Bib cho VĐV tại Vincom Thảo Điền, phường An Khánh, vào ngày 29/4 và khu Expo bên trong Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ vào ngày 30/4.

Để hỗ trợ VĐV dự giải, ban tổ chức đã mở đăng ký lưu trú miễn phí dành riêng cho VĐV 42km. Ngoài ra, giải sẽ sắp xếp khu cắm trại bên rừng thông, ưu đãi di chuyển bằng Xanh SM cho runner.

Giải đang mở đăng ký giai đoạn Super Early Bird đến 31/3. Giá vé là 330.000 đồng cho cự ly 5km, 450.000 đồng cho 10km, 600.000 đồng cho 21km và 790.000 đồng cho cự ly 42km. Sau giai đoạn này, giá bib sẽ tăng dần theo từng mốc.

Runner quan tâm đăng ký tại đây.

Hoài Phương