'Khai xuân tri thức' tại Đường sách Tết Bính Ngọ

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tổ chức tại ba địa điểm ở TP HCM, có thông điệp đưa tri thức trở thành món quà đầu năm.

Lễ hội Đường sách 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/2, ở đường Lê Lợi (đoạn Nguyễn Huệ - Quách Thị Trang, phường Sài Gòn và Bến Thành), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Điểm nhấn của lễ hội là thể loại sách phong phú, từ các ấn bản nghệ thuật, sách quý in thủ công trên giấy dó trước năm 1945 đến những tác phẩm mới về công nghệ, khởi nghiệp, sáng tạo. Khu trưng bày Dó vương hương chữ giới thiệu những ấn bản in thủ công hiếm có, nổi bật là Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du (1942) với phụ bản tranh khắc gỗ của các danh họa Đông Dương. Nhiều cuốn sách song ngữ, sách nghiên cứu, sách thiếu nhi và sách kỹ năng được giới thiệu nhằm phục vụ độc giả.

Độc giả nhỏ tuổi tại Đường sách Nguyễn Văn Bình dịp Tết. Ảnh: Quỳnh Trần

Dịp này, Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM ra mắt và giới thiệu các tác phẩm như Thế Tổ Cao hoàng đế Long Hưng - sự tích (Trần Văn Tuân), Tuổi thơ ở Đông Dương (Cassilde Tournebize, Quế Sơn dịch), Con đường tam giáo Việt Nam (Huệ Khải), Tiếng gọi đàn (Dương Bá Trạc), Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam (Francois Joyaux, Quế Sơn dịch), Đông Dương - Chánh trị địa chí tập biên (Nguyễn Phúc An biên dịch, khảo cứu), Tranh dân gian Việt Nam (Maurice Durand).

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bố trí ở đường Lê Lợi (quận 1 cũ), do Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP HCM phối hợp các đơn vị xuất bản thực hiện, kết hợp trưng bày sách, tư liệu lịch sử. Theo ban tổ chức, gần 70 cuốn sách thuộc bộ Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh trưng bày dưới dạng sách giấy, sách điện tử và sách nói, trong đó có các ấn phẩm như Nhật ký trong tù, Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh - Người tin ở con người và sách ảnh tiếng Anh Uncle Ho: The name that illuminates Viet Nam's beauty.

Lễ hội năm nay mở rộng trải nghiệm đọc số. Khu vực giới thiệu sách trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thực tế ảo (AR), thư viện số và sách nói cho phép khách tham quan khám phá cách công nghệ thay đổi thói quen tiếp nhận tri thức.

Chương trình có nhiều hoạt động hướng đến việc kết nối tri thức với đời sống đương đại. Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố đô thị đáng sống giới thiệu diện mạo mới sau sáp nhập thông qua sa bàn quy hoạch và mô hình sách nghệ thuật. Song song đó là chuỗi hoạt động như lì xì sách đầu năm, ATM sách nghĩa tình, giao lưu tác giả, tặng chữ thư pháp, trưng bày sách nghệ thuật in trên giấy dó trước năm 1945. Một số lãnh sự quán và đơn vị xuất bản quốc tế cũng tham gia, mang đến ấn phẩm song ngữ và chương trình giao lưu văn hóa.

Tại đường Lê Lợi, ban tổ chức dựng đại cảnh mang tên Bính Ngọ vươn mình. Linh vật tạo hình bằng công nghệ 3D, mô phỏng chú ngựa trong tư thế phi nước đại, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa trong truyền thuyết Thánh Gióng. Hình ảnh những cuốn sách đi cùng linh vật nhấn mạnh thông điệp tri thức là nền tảng của phát triển.

Đại cảnh "Bính Ngọ vươn mình" tại không gian Lễ hội Đường sách Tết 2026. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Lễ hội Đường sách là hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức tại TP HCM mỗi dịp Tết Nguyên đán. Mùa Tết Bính Ngọ 2026, lễ hội bước sang năm thứ 16. Năm ngoái, lễ hội thu hút hơn một triệu lượt người tham quan, mua sách và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, lễ hội tiếp tục định hướng du xuân gắn với sách và các hoạt động trải nghiệm. Sự kiện khai mạc lúc 17h ngày 15/2 (28 tháng Chạp) tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ.

Cát Tiên