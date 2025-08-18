Khai trương tuyến buýt điện du lịch ở trung tâm Hà Nội

Tuyến buýt điện E11 đi qua nhiều điểm du lịch như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử, chùa Trấn Quốc và được miễn phí vé đến hết năm 2025.

Sáng 18/8, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus khai trương, đưa vào vận hành tuyến buýt điện E11 (Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác - Yên Phụ), phục vụ người dân và du khách tham quan khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Các xe buýt điện tuyến E11 tại lễ khai trương sáng 18/8. Ảnh: Hoàng Phong

Tuyến có hai chiều, xuất phát từ bãi đỗ xe Yên Phụ, đi qua điểm trung chuyển Long Biên - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Hoàng Hoa Thám - Phan Đình Phùng - Hùng Vương - Thanh Niên rồi quay lại Yên Phụ.

Chiều về từ bãi đỗ xe Yên Phụ - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Quay đầu tại nút giao phố Hàng Khoai - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Điểm trung chuyển xe buýt Long Biên - Yên Phụ - Thanh Niên - Thụy Khuê - Mai Xuân Thưởng - Hoàng Hoa Thám - Ngọc Hà - Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hàng Vôi - Hàng Tre - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Bãi đỗ xe Yên Phụ.

Trong ngày cao điểm (thứ Bảy, Chủ nhật), tuyến E11 khai thác 112 lượt (12 phút/lượt); ngày thường (thứ Ba, Tư, Năm) có 90 lượt (15 phút/lượt); ngày thấp điểm (thứ Hai, Sáu) 76 lượt (18 phút/lượt). Thời gian hoạt động từ 7h đến 18h12.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông, tuyến E11 có 10 xe buýt điện sức chứa trung bình 60 chỗ. Đây là tuyến buýt điện thứ 7 đi vào hoạt động trong năm 2025, nâng tổng số buýt điện toàn thành phố lên 108 xe.

Hiện mạng lưới Hà Nội có 129 tuyến buýt trợ giá, trong đó 27 tuyến dùng năng lượng sạch (17 buýt điện, 10 buýt CNG), chiếm 20,9%. Tổng số phương tiện xanh là 392 chiếc, tương đương 20,7% (253 xe buýt điện, 139 xe buýt CNG). Thành phố đặt mục tiêu trước năm 2030, toàn bộ xe buýt sẽ chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Võ Hải