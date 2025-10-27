Khai mạc Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025

Trình diễn công nghệ 'Make in Vietnam'

Trước khi diễn ra phiên khai mạc, ở khu vực ngoài trời đã diễn ra màn Trình diễn Công nghệ "Make in Vietnam". Khi những chiếc drone bắt đầu cất cánh, hàng trăm cặp mắt hướng lên bầu trời. Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng reo hò khi đội bay tạo thành những hình khối chuyển động nhịp nhàng. Nhiều khách mời trong và ngoài nước rút điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấn tượng từ các sản phẩm do Việt Nam phát triển.

Trình diễn xe tự hành. Ảnh: Giang Huy

Trong đó công ty Alpha Asimov Robotics mang đến giải pháp robot giao hàng tự lái. Robot trình diễn khả năng xử lý tình huống trong môi trường đô thị ngoài trời như nhận diện người đi bộ qua đường, xe máy đi cùng chiều, ôtô đỗ bên lề, biển cảnh báo nhằm đảm bảo quá trình nhận và giao hàng đúng lịch trình đã định.

VinFast cũng trình diễn các công nghệ về ôtô tự lái đang được nghiên cứu để ứng dụng trong tương lai. Theo đó, xe thử nghiệm của hãng trình diễn khả năng chạy thành vòng khép kín liên tục trong 30 phút cũng như tự nhận diện và đi theo làn đường, kết hợp đón trả khách để ứng dụng trong giao thông công cộng hoặc các khu nghỉ dưỡng, khu đô thị.

Ba đơn vị trình diễn Công nghệ UAV (Phương tiện bay không người lái) gồm Nhà máy Z113, Bộ Quốc phòng, công ty Real-time Robotics và công ty HTI. Trong đó, Real-time Robotics sẽ trình diễn UAV HERA được sử dụng trong tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Sản phẩm sẽ mô phỏng nhiệm vụ tìm kiếm và hỗ trợ nạn nhân tại khu vực bị cô lập, kết hợp giám sát an ninh. HERA có thể cất cánh lên độ cao 80-100 mét, sử dụng camera ảnh nhiệt để quét và tìm dấu hiệu sinh tồn cũng như đóng vai trò giám sát an ninh ở độ cao khoảng 50 mét.

Nhà máy Z113, Bộ Quốc phòng mang đến sự kiện ba mẫu UAV gồm UAV-50, UAV-BB01 và UAV FPV. Mẫu UAV-50 trình diễn khả năng cung cấp, tiếp tế chính xác từ độ cao 50 mét trong khi UAV-BB01 có thể thao tác thả rơi công cụ chiến đấu sát thương 100 mét, thực hiện bám mục tiêu tự động bằng AI trên xe đang di chuyển. Riêng mẫu UAV FPT cũng được ứng dụng trong chiến đấu với phần trình diễn tích hợp mô hình chiến đấu xuyên lõm.

Với lĩnh vực giám sát quy trình bay và trinh sát tầm xa, công ty HTI cũng mang đến mẫu UAV Trinh sát VTOL Horus P02. Sản phẩm sẽ trình diễn khả năng bay cao 200 mét, sử dụng hệ thống AI để phát hiện, ghi hình các mục tiêu chuyển động, truyền hình ảnh độ phân giải cao, có thể nét tới chi tiết biển số xe về trạm mặt đất.