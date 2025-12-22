Khai mạc Hội nghị Trung ương 15

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 khai mạc, cho ý kiến về ba nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự Đại hội Đảng 14.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị; Chủ tịch nước Lương Cường điều hành chương trình làm việc.

Hội nghị Trung ương 15 sẽ xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ba nội dung lớn, quan trọng sẽ được giải quyết, trước tiên là nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng; dự thảo nội dung các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và các công việc tổ chức đại hội.

Công việc để tổ chức Đại hội lần thứ 14 của Đảng sẽ được Trung ương thảo luận gồm Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội 14; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026; Về chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội 14 cùng một số nội dung liên quan khác.

Vũ Tuân