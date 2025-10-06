Hội nghị Trung ương 13 khai mạc sáng 6/10 do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, sẽ cho ý kiến và lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14.

Hội nghị diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc; Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc. Hội nghị sẽ thảo luận hai nhóm nội dung lớn gồm công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ 14 của Đảng và tình hình kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo, đến ngày 20/8, 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng đã hoàn tất việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 và gửi kết quả về Tiểu ban Nhân sự. Trên cơ sở này, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định. Bộ Chính trị cũng lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, gồm nhân sự tái cử và tham gia lần đầu.

Tại hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến về tờ trình kết quả và phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14. Trung ương sẽ tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự hai cơ quan này.

Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 13, sáng 6/10. Ảnh: Gia Hân

Liên quan đến công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội 14, các dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị công phu, cập nhật và chỉnh lý nhiều lần, đặc biệt sau khi được thống nhất tại Hội nghị Trung ương 11 và 12. Văn kiện cơ bản đáp ứng yêu cầu trình Đại hội, đồng thời chắt lọc nội dung cốt lõi từ 7 nghị quyết mới của Bộ Chính trị, xác định 17 điểm mới phản ánh định hướng phát triển giai đoạn tới.

Văn kiện trình Đại hội 14 không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm qua mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới, định hình tầm nhìn và chiến lược phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21.

Về kinh tế - xã hội, báo cáo cho biết GDP quý 3 năm 2025 tăng 8,22%, 9 tháng tăng 7,84%; thu ngân sách đạt gần 2 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán; xuất siêu gần 17 tỷ USD. Dự kiến 15/15 chỉ tiêu năm 2025 đều đạt và vượt, tăng trưởng GDP cả năm khoảng 8,1-8,5%.

Hội nghị Trung ương 13 dự kiến làm việc đến hết ngày 8/10.

Vũ Tuân