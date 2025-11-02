Lễ khai mạc giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khu vực Hà Nội diễn ra lúc 8h ngày 2/11 tại cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2 - 17 Phạm Hùng).

Khai mạc giải bóng rổ trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức. Thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja đồng hành và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam giám sát chuyên môn. Sự kiện nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Mục tiêu của giải là tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho học sinh trung học phổ thông, rèn luyện thể chất và phát hiện tài năng trẻ, qua đó góp phần lan tỏa phong trào bóng rổ học đường trên toàn quốc.

Năm 2024, mùa giải đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của 24 đội bóng THPT, thu hút gần 4.000 khán giả theo dõi trực tiếp và hàng chục nghìn lượt xem trực tuyến mỗi trận. Tiếp nối thành công, tháng 5 năm nay, sự kiện mở rộng ra khu vực miền Nam với giải giao hữu Hà Nội - TP HCM, quy tụ 16 đội bóng THPT hàng đầu hai khu vực.

Sau hai giải đấu thành công, năm nay ban tổ chức tiếp tục đưa giải đấu quay trở lại với khu vực Hà Nội. Sự quay trở lại này ghi nhận lượng đăng ký cao kỷ lục, với 80 đội gửi hồ sơ chỉ trong một tuần mở cổng. Do giới hạn quy mô, ban tổ chức chọn 36 đội đăng ký sớm nhất tham gia thi đấu, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ.

Trước lễ khai mạc, loạt trận đầu tiên của vòng bảng diễn ra từ 31/10. Đội nam Nguyễn Tất Thành, Việt Đức và đội nữ Vinschool The Harmony thắng ra quân.

Các trận vòng bảng còn lại đánh vào các buổi tối thứ Sáu, thứ Bảy và ngày Chủ Nhật, từ nay đến hết 16/11. Từ 23/11 là vòng bán kết. Trận chung kết và lễ bế mạc dự kiến tổ chức vào ngày 6/12.

Lan Anh