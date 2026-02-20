Khách xếp hàng dài dưới mưa vào điểm du lịch mới nổi tại Ninh Bình

Hàng nghìn người đổ về Thung Ui và các danh thắng tại Ninh Bình trong ngày mùng 3 Tết, khiến nhiều khu vực bị quá tải cục bộ.

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), hàng dài khách xếp hàng vào tham quan khu du lịch Thung Ui bất chấp trời mưa.

Long Khánh, hướng dẫn viên Hà Nội, dẫn đoàn khách đi Bái Đính - Thung Ui sáng cùng ngày phải chủ động khởi hành từ 5h để tránh ùn tắc. Ban đầu, đoàn dự định đi Bái Đính trước nhưng sau đổi sang Thung Ui.

Hiện điểm bán vé ở Thung Ui chưa hoàn thiện nên khách tham quan phải mua vé chung ở quầy vé bến xe chùa Bái Đính, sau đó đi ôtô 5 km tới Thung Ui. Đoàn của Khánh thuộc nhóm khách đầu tiên tới Thung Ui nên mất khoảng 20 phút chờ vào cổng. Các nhóm sau chờ trung bình hơn 40 phút, giờ cao điểm phải "nhích từng chút".

Khách xếp hàng dài chờ vào cổng khu du lịch Thung Ui sáng mùng 3 Tết. Ảnh: NVCC

Khu vực bến thuyền hồ Ngọc cũng đông kín khách chờ, trung bình mất khoảng 20 phút mỗi lượt. Cụm công trình di tích lịch sử Đàn Kính Thiên gắn với nghi lễ tế trời dưới triều đại nhà Đinh, Tiền Lê và nhà Lý, gần như kín đặc du khách, nhiều nhóm than "rất khó để chụp ảnh".

Thung Ui - nằm tại vùng lõi Quần thể Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An, Ninh Bình - chính thức mở cửa vào 17/2 (mùng 1 Tết). Điểm đến này đã hút sự quan tâm của du khách từ trước đó nhiều tháng. Nơi đây nổi bật với cảnh quan cổ kính, nhiều góc chụp ảnh đẹp, được các công ty lữ hành dự báo trở thành điểm hút khách phía bắc thời gian tới.

Theo anh Bùi Đức Tuấn, chủ cửa hàng thuê cổ phục ở Thung Ui, dù khách đông, ban quản lý vẫn bố trí người điều phối, không xảy ra tình trạng chen lấn lộn xộn.

Dòng người tham quan chùa Bái Đính chiều mùng 3 Tết. Ảnh: Long Khánh

"Với điểm du lịch mới và gây chú ý như Thung Ui, rất khó để tránh cảnh đông đúc dịp Tết nên du khách cần có kế hoạch đi sớm để bớt thời gian chờ đợi", anh nói.

Ở khu vực chùa Bái Đính, khách đổ về du xuân vẫn đông như mọi năm nhưng được điều phối chuyên nghiệp hơn, không xảy ra tình trạng chen lấn. Trong khi đó, tại khu danh thắng Tràng An, du khách xếp hàng dài hàng km để lên thuyền, nhiều người chờ hai đến ba tiếng.

Ngọc Huyền, du khách Nam Định, không thể đặt vé online từ tối 18/2 do hệ thống đóng. Chiều 19/2 cô đến mua trực tiếp, chờ hơn một giờ không đến lượt, ngoài ra, còn phải đợi thêm khoảng hai tiếng để xuống thuyền. Nhóm của Huyền quyết định bỏ cuộc ra về.

Khách đông kín lối vào Quần thể danh thắng Tràng An sáng mùng 3 Tết. Ảnh: Tuan Vu

Từ ngày 14/2 đến ngày 19/2/2026 (27 Tết tới mùng 3 Tết), toàn tỉnh Ninh Bình đón hơn 1,3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,1 triệu khách nội địa. Năm ngoái, thống kê từ 26 Tết tới mùng 2 Tết, Ninh Bình đón khoảng 700.000 lượt khách.

