Khách Trung Quốc xúc động nhận lì xì từ quân nhân Việt Nam

Ông Sun, người Trung Quốc, xúc động trước cử chỉ trao lì xì của quân nhân Việt Nam ngày mùng 2 Tết, quyết định giữ lại món quà để làm kỷ niệm.

Sun Hongbo, doanh nhân Trung Quốc, đến Hà Nội làm việc ngày 18/2 (mùng 2 Tết). Khi tìm đường qua ứng dụng, anh đi nhầm địa chỉ nên tìm kiếm hỗ trợ từ một quân nhân tại trạm gác gần đó.

"Anh lính rất dễ mến, tận tình chỉ cho tôi đến điểm cần đến", Sun cho biết. Sau khi giúp đỡ, người quân nhân còn tặng anh phong bao lì xì nhân dịp năm mới.

Với anh Sun, đây là kỷ niệm đáng nhớ tại Việt Nam. Anh cho biết, tại Trung Quốc, người dân vẫn giữ phong tục lì xì nhưng hiếm khi dành cho người lạ.

Sun chưa mở phong bao và không có ý định tiêu số tiền này. Anh quyết định mang món quà về Trung Quốc làm kỷ niệm.

Anh cũng chia sẻ câu chuyện lên các hội nhóm người nước ngoài để lan tỏa thông điệp tích cực. Dưới bài đăng, tài khoản Hùng Anh bình luận: "Người Việt Nam luôn hiếu khách như vậy". Một người khác cho rằng những cử chỉ nhỏ này là cách quảng bá du lịch hiệu quả.

Khách Trung Quốc xúc động vì được quân nhân Việt Nam lì xì đầu năm Quân nhân lì xì cho khách Trung Quốc. Video: NVCC

Trong chuyến xuất ngoại đầu tiên vào tháng 2/2024, anh Sun chọn Hà Nội là điểm dừng chân và coi đây là hành trình "tuyệt nhất cuộc đời". Anh từng trải qua cảm giác choáng ngợp trước mật độ xe máy dày đặc hay ngạc nhiên khi thấy những người bán hàng rong trên 60 tuổi giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Với nam du khách, sự cởi mở của người dân là minh chứng cho một nền kinh tế năng động.

Tại Đà Nẵng và TP HCM, Sun tiếp tục ấn tượng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ người địa phương, từ việc chỉ đường đến mời nước uống.

"Sự ấm áp này khác hẳn cách sống ở Trung Quốc, nơi mọi người khá khép kín. Nếu bạn mỉm cười với người lạ trên đường, họ sẽ đánh giá bạn và tự hỏi bạn có bị gì không", anh Sun nói.

Hoài Anh