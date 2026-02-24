Khách tố homestay Y Tý cho ở phòng dành cho lái xe

Lào CaiNhóm khách Hà Nội cọc tiền trước 10 ngày nhưng đến nơi homestay ở xã Y Tý báo hết phòng, phải ở phòng nội bộ dành cho lái xe.

Nhóm du khách Hà Nội gồm 8 người phản ánh tình trạng cung cấp dịch vụ không tương xứng với chi phí tại khu nghỉ ở thôn Lùng Thàng, xã Y Tý trong kỳ nghỉ từ ngày 19/2 đến 20/2. Chị Nguyễn Trang, thành viên trong đoàn, cho biết đặt cọc 500.000 đồng tiền phòng cho Bảo Khánh Village từ 9/2 nhưng đến nơi nhân viên báo đã bán phòng cho người khác.

Sau đó, nhân viên xếp cho nhóm khách vào phòng có gác xép giống nhà kho chứa đồ đạc, hàng hoá. Khi nhóm không đồng ý, nhân viên chuyển sang phòng nội bộ, dạng phòng dành cho lái xe, hướng dẫn viên qua nghỉ qua đêm.

Nhóm khách ăn bữa lẩu trong cảnh homestay mất điện tối 19/2. Ảnh: NVCC

Chị Trang cho biết phòng có chăn, chiếu cơ bản nhưng không có chìa khóa. Vì thế, cả nhóm luôn thấp thỏm mỗi khi ra ngoài chơi. Không được ở phòng đặt, nhóm khách vẫn phải thanh toán chi phí theo thoả thuận ban đầu.

Trong thời gian lưu trú, khu nghỉ bị mất điện và mất nước kéo dài từ chiều tối đến sáng hôm sau. Gia đình đặt trước lẩu cá nhưng không được phục vụ, đổi sang lẩu gà, các thành viên phải tự phục vụ bữa ăn. Bữa lẩu có giá 1,2 triệu đồng, theo đánh giá của nhóm khách đồ ăn ít, phải gọi thêm một đĩa thịt gà giá 1,2 triệu đồng, đĩa xúc xích giá 100.000 đồng.

Nữ du khách cho biết mức giá cao trong ngày Tết có thể chấp nhận nhưng chất lượng dịch vụ không tương xứng. Ngoài ra, quá trình lưu trú, khu nghỉ cũng không kiểm tra căn cước công dân của khách để làm thủ tục tạm trú khiến gia đình lo lắng do khu vực hẻo lánh, ít du khách.

Sáng 24/2, ông Lê Bảo Khánh, chủ homestay, xác nhận một số sự cố đã xảy ra với du khách.

Trong dịp Tết, khu nghỉ thiếu nhân sự nên thuê một số người bản địa làm bán thời gian, khiến chất lượng dịch vụ giảm sút. Ông Khánh nói gia đình chị Trang tới muộn, các đoàn đến trước đã tự vào phòng do cửa không khóa. Nhân viên mới không biết hướng dẫn, xử lý nên khách mất phòng dù đã đặt cọc.

Hóa đơn viết tay được chị Trang đăng tải. Ảnh: NVCC

Chủ cơ sở nói chất lượng phòng nội bộ tương đương phòng khách nên chi phí như thỏa thuận ban đầu là hợp lý. Về đĩa thịt gà bị tính giá 1,2 triệu đồng, ông Khánh nói do sai sót lúc khách đông, nhân viên bếp tự ý chặt hai con, mỗi con giá 600.000 đồng. Đây là loại gà đen, giá trung bình trên thị trường vào khoảng 180.000-190.000 đồng mỗi kg.

Chủ cơ sở cho biết sẵn sàng hoàn tiền đĩa gà nhưng gia đình chị Trang từ chối. Ông cũng nói thêm hóa đơn khách đăng tải là bản ghi không đầy đủ của nhân viên thiếu kinh nghiệm, khiến nhiều người có thể hiểu sai.

"Tôi luôn đề cao trải nghiệm của khách hàng và nhận sai để sửa chữa", ông nói, cho biết đã kỷ luật các nhân viên liên quan đến sự việc bằng hình thức đuổi việc, phạt lương.

Ngày 23/2, UBND xã Y Tý đã mời đại diện cơ sở lưu trú đến cơ quan Công an xã Y Tý để làm rõ các phản ánh của du khách. Giới chức yêu cầu cơ sở kinh doanh nghiêm túc rà soát, tiếp thu ý kiến phản ánh, khắc phục những tồn tại, đồng thời tiến hành kiểm tra các điều kiện hoạt động, hồ sơ pháp lý và việc chấp hành quy định về kinh doanh theo quy định.

Trong dịp Tết vừa qua, tình trạng quá tải dịch vụ xảy ra tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng khi lượng khách đông vượt công suất phục vụ. Nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, bán lại vé ra về do xếp hàng chờ đợi nhiều tiếng để vào điểm tham quan.

Y Tý nằm ở vùng biên giới, tại độ cao 2.000 m so với mực nước biển. Khu vực lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Hà Nhì với những ngôi nhà trình tường hình nấm độc đáo. Những năm gần đây, Y Tý trở thành điểm đến thu hút đông khách du lịch vào mùa lúa chín tháng 9 và mùa săn mây từ tháng 11 đến tháng 4.

Hoài Anh