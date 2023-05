Khách ra đảo Lý Sơn tăng ba lần

Quảng NgãiDu khách ra đảo Lý Sơn trong kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ và 30/4 tăng do thời tiết thuận lợi và nhiều loạt động kích cầu.

Ngày 4/5, Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ cho biết kỳ nghỉ vừa qua đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các doanh nghiệp tổ chức 140 chuyến tàu từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn cho khoảng 8.500 du khách. Tại đảo Lý Sơn, đã có gần 350 chuyến tàu chở khoảng 4.300 khách giữa hai đảo Lớn và đảo Bé.

Bà Vũ Thị Thủy, Trưởng phòng Khai thác Cảng Sa Kỳ, cho biết lượng khách đã được dự báo từ trước nên các chuyến tàu đều thuận lợi. Khách ra đảo Lý Sơn năm nay tăng ba lần so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Một trong những lý do là thời tiết thuận lợi hơn, không mưa như năm ngoái. Du lịch Lý Sơn đang trên đà phục hồi, nhưng so với thời cao điểm năm 2019 lượng khách mới chỉ bằng một nửa.

Du khách và người dân cầm ô chen chúc xem đua thuyền trên đảo Lý Sơn hôm 30/4. Ảnh: Chí Tâm

Để kích cầu du lịch, Lý Sơn đang tổ chức chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao với các hoạt động: giải bóng chuyền nữ bãi biển, hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh, giải dù lượn toàn quốc, giải điều kinh, bơi vượt biển diễn ra từ 26/4 đến 22/5. Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa được diễn ra ngày 5/5 tại đình làng An Vĩnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trong 5 ngày nghỉ, ước tính có hơn 160.000 lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 140 tỷ đồng. Trong đó, số lượt khách do các cơ sở lưu trú hơn 40.000 lượt, doanh thu đạt hơn 80 tỷ đồng.

Ngoài đảo Lý Sơn, các địa điểm tiêu biểu như Biển Mỹ Khê có 42.000 lượt khách, Suối Chí có 6.000 lượt khách. Các điểm như Bàu Cá Cái, Gò Cỏ, Biển Châu Tân, Khe Hai, Châu Me, Sa Huỳnh, rừng dừa nước Tịnh Khê, Cà Ninh đón khoảng 40.000 lượt khách.

Phạm Linh