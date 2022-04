Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 10 lần tháng trước

Tháng 3, Việt Nam đón gần 15.000 khách quốc tế, trong đó có nhiều thị trường khách mới như Kazakhstan, Mông Cổ...

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Du lịch, trong tháng 3, Việt Nam đón khoảng 15.000 khách quốc tế, tăng gần 10 lần so với tháng 2 (1.558 lượt khách). Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy trong tháng 3, khách quốc tế (bao gồm khách công vụ) là 41.700 lượt người, tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 27/3, Đà Nẵng tổ chức đón những khách quốc tế đầu tiên trở lại sau mở cửa du lịch. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch, nhận định đây là những tín hiệu tốt. Thị trường gửi khách lớn đến Việt Nam là Đông Bắc Á hiện chưa thể đến vì các biện pháp phòng chống dịch và đang không ở mùa cao điểm khách quốc tế, song có thêm nhiều thị trường mới như Kazakhstan, Mông Cổ và sắp tới là Ấn Độ, thể hiện sự quan tâm của khách quốc tế với Việt Nam.

"Chính sách mở cửa phù hợp đang tạo ra sự sôi động, tạo ra nhiều cơ hội mới cho ngành du lịch và doanh nghiệp. Tới nay theo báo cáo đã nhiều công ty lữ hành có khách và kỳ vọng sự trở lại của các thị trường trọng điểm trước kia", ông nói.

Theo khảo sát, trong tháng 3 đã có nhiều doanh nghiệp đón các đoàn khách quốc tế đầu tiên trở lại như Lux Group với khách Singapore, châu Âu; Asean Exotic đón khách Mexico; Mekong Travel Vĩnh Long đón khách Anh... Dự kiến trong thời gian tới, Công ty Vina Phú Quốc Travel có các đoàn khách từ Hàn Quốc, Lào tới Phú Quốc; Lux Group chốt hơn 30 đoàn khách trở lại, một số trong đó đến vào tháng 4 và 5.

Không chỉ khách quốc tế, khách nội địa cũng có những tín hiệu tích cực khi tháng 3 đón 8,5 triệu lượt, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách nội địa lưu trú đạt 5,6 triệu lượt. Trong ba tháng đầu năm, tổng thu từ du lịch ước đạt 111,18 nghìn tỷ đồng.

Lan Hương