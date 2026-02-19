Khách chen chân vui chơi ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày đầu năm

Hội chữ Xuân Bính Ngọ mở cửa cho khách tham quan trong khoảng 8h đến 22h, từ ngày 11/2 đến hết ngày 1/3 (13 tháng giêng).

Hội chữ Xuân được bố trí ở khu Hồ Văn, nơi du khách thưởng thức thư pháp, xin chữ đầu năm, đề cao tinh thần hiếu học, trọng đạo lý.