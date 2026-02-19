Khách chen chân vui chơi ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày đầu năm

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, vui chơi ngày đầu năm mới.
Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, vui chơi ngày đầu năm mới.
Năm nay, cảnh quan khu di tích Hồ Văn nằm trong quần thể Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám được trang trí kết hợp giữa yếu tố truyền thống và tinh thần đương đại.
Năm nay, cảnh quan khu di tích Hồ Văn nằm trong quần thể Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám được trang trí kết hợp giữa yếu tố truyền thống và tinh thần đương đại.
Nhiều không gian được sắp đặt quanh hồ kết hợp các hoạt động trải nghiệm được du khách đánh giá đổi mới hơn so với các năm.
Nhiều không gian được sắp đặt quanh hồ kết hợp các hoạt động trải nghiệm được du khách đánh giá đổi mới hơn so với các năm.
Ban tổ chức Hội chữ Xuân bố trí 35 lều cho các nhà hoạt động thư pháp đã được lựa chọn thông qua quy trình khảo tuyển khách quan. Đây là hoạt động được người dân và du khách mong đợi mỗi dịp Tết.
Ban tổ chức Hội chữ Xuân bố trí 35 lều cho các nhà hoạt động thư pháp đã được lựa chọn thông qua quy trình khảo tuyển khách quan. Đây là hoạt động được người dân và du khách mong đợi mỗi dịp Tết.
Anh Tú (áo trắng), người Phúc Thọ ngoại thành Hà Nội, 31 tuổi, đưa cháu đến Hội chữ Xuân để trải nghiệm không khí đầu xuân năm mới.
"Năm nay cháu tôi thi đại học nên đến đây xin chữ để mong đỗ đạt. Các thầy cho chữ hỏi cặn kẽ, giải thích về từng chữ. Thầy bảo không dùng chữ "Đỗ Đạt" mà nên xin chữ "Đăng Khoa" để thành công hơn trong con đường học vấn, chứ không chỉ đơn thuần vượt qua một kỳ thi", anh Tú nói.
Anh Tú (áo trắng), người Phúc Thọ ngoại thành Hà Nội, 31 tuổi, đưa cháu đến Hội chữ Xuân để trải nghiệm không khí đầu xuân năm mới.
"Năm nay cháu tôi thi đại học nên đến đây xin chữ để mong đỗ đạt. Các thầy cho chữ hỏi cặn kẽ, giải thích về từng chữ. Thầy bảo không dùng chữ "Đỗ Đạt" mà nên xin chữ "Đăng Khoa" để thành công hơn trong con đường học vấn, chứ không chỉ đơn thuần vượt qua một kỳ thi", anh Tú nói.
Nhiều gian hàng bán đồ thủ công, đồ trang trí, tranh ảnh, quần áo nhận được nhiều sự quan tâm của du khách. Năm nay, hình ảnh "Ngựa", con giáp với nhiều tạo hình được khách mua nhiều.
Nhiều gian hàng bán đồ thủ công, đồ trang trí, tranh ảnh, quần áo nhận được nhiều sự quan tâm của du khách. Năm nay, hình ảnh "Ngựa", con giáp với nhiều tạo hình được khách mua nhiều.
Linus Hecht, 24 tuổi, người Đức, hiện sống và làm việc ở Thượng Hải (Trung Quốc). Anh sang Việt Nam nghỉ Tết 7 ngày.
"Tôi đã ăn bún chả, phở, nem rán, món nào cũng ngon. Hôm nay được đến đây để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam", Hecht nói. Anh say sưa với các hoạt động, tò mò về thư pháp và liên tục chụp ảnh.
Linus Hecht, 24 tuổi, người Đức, hiện sống và làm việc ở Thượng Hải (Trung Quốc). Anh sang Việt Nam nghỉ Tết 7 ngày.
"Tôi đã ăn bún chả, phở, nem rán, món nào cũng ngon. Hôm nay được đến đây để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam", Hecht nói. Anh say sưa với các hoạt động, tò mò về thư pháp và liên tục chụp ảnh.
Tâm Anh