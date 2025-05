Kết nối chuyên gia lĩnh vực năng lượng hạt nhân

Công Ty TNHH thương mại công nghệ BDC là một doanh nghiệp trẻ chuyên làm giải pháp tích hợp cơ, điện, tự động hóa.

Hiện tại chúng tôi đang làm các công việc liên quan tới các hệ thống đường ống, bồn bể áp lực, điều khiển tự động trong ngành công nghiệp thực phẩm và song song đang chủ động về công nghệ phát điện từ khí sinh học Biogas để phát điện. Công ty đang có bộ phận nghiên cứu để tìm nguồn điện bền vững hơn.

Từ thông tin trên chúng tôi mong muốn Bộ trưởng giúp đỡ tìm một người thầy về năng lượng hạt nhân để bên Công ty công nghệ BDC phát triển Mô hình nhà máy điện hạt nhân mini được nhanh chóng.

Nguyễn Thế Bắc

Trả lời:

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) nhận được câu hỏi của Công ty TNHH thương mại & Công nghệ BDC gửi đến Bộ KH&CN thông qua Cổng góp ý kiến tạo của Báo VnExpress, trả lời như sau:

1. Bộ KH&CN ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo và nỗ lực của Quý Công ty trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp tích hợp cơ, điện, tự động hóa.

2. Về đề xuất được hỗ trợ kết nối với chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, Quý Công ty có thể liên hệ với một số tổ chức sau để trao đổi trực tiếp và tìm kiếm cố vấn chuyên môn:

- Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ KH&CN

Điện thoại: 024 39424560 Website: www.vinatom.gov.vn

- Viện Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 3350 Website: www.hust.edu.vn

3. Bộ KH&CN đề nghị Công ty chủ động nghiên cứu văn bản pháp luật để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử. Các khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Điện thoại: 024 39428636) để được hướng dẫn.

Bộ Khoa học và Công nghệ