Kế hoạch cướp ngân hàng ở Gia Lai của kẻ giết người trốn truy nã

Phạm Anh Tài, từng dùng AK giết người, trốn lệnh truy nã lâu năm, đã bàn bạc với Lê Văn Ân lên kế hoạch cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai rồi lẩn trốn.

Ngày 6/2, Công an Gia Lai cho biết, từ việc thiếu tiền tiêu xài, Phạm Anh Tài (tức Tài Đen) và Ân đã bàn bạc, lên kế hoạch cướp ngân hàng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về địa bàn, phương tiện và đường tẩu thoát. Vụ cướp tại phòng giao dịch Trà Bá (TP Pleiku, Gia Lai) không phải hành động bộc phát, mà là kết quả của quá trình tính toán trước.

Cụ thể, hai người thống nhất chọn phòng giao dịch có lượng giao dịch lớn, vị trí thuận lợi cho việc tẩu thoát. Họ cũng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật tránh sự truy xét của công an.

Từ địa bàn Kon Tum cũ, cả hai nhiều lần xuống TP Pleiku khảo sát thực tế, theo dõi thời điểm đông khách, hoạt động của nhân viên và vị trí lắp đặt camera. Song song, họ chuẩn bị súng, phương tiện di chuyển, quần áo che chắn và xây dựng phương án rút lui, tiêu hủy vật chứng sau khi gây án.

Chiều 19/1, Tài và Ân mang theo súng đến phòng giao dịch Trà Bá. Khoảng 15h52, hai người xông vào uy hiếp nhân viên và khách hàng, yêu cầu giao tiền.

Dưới sự đe dọa bằng vũ khí, nhân viên ngân hàng buộc phải làm theo yêu cầu. Chỉ trong thời gian ngắn, hai nghi phạm chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo lộ trình đã tính toán từ trước.

Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến hoang mang, hoạt động giao dịch tại khu vực bị gián đoạn.

Lẩn trốn nhiều địa phương

Sau khi gây án, Tài và Ân rời Gia Lai vào TP HCM để tìm cách tẩu tán tài sản. Tại đây, hai người hạn chế tiếp xúc với người quen, thường xuyên thay đổi nơi ở để tránh bị phát hiện.

Một thời gian sau, Lê Văn Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống như bình thường nhằm che giấu việc tham gia vụ cướp. Trong khi đó, Phạm Anh Tài tiếp tục lẩn trốn, di chuyển qua nhiều địa phương, không có nơi cư trú cố định.

Theo cơ quan điều tra, việc tách nhau lẩn trốn được hai người tính toán nhằm gây khó khăn cho công tác truy xét.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương liên quan triển khai truy xét trên diện rộng.

Lực lượng chức năng trích xuất hệ thống camera, dựng lại lộ trình di chuyển của nghi phạm, đồng thời rà soát các người có tiền án, tiền sự, từng sử dụng vũ khí trên địa bàn Gia Lai và Quảng Ngãi. Cùng với đó, phong trào quần chúng tố giác tội phạm được phát động, giúp thu thập nhiều nguồn tin phục vụ điều tra.

Ngày 6/2, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết, quá trình rà soát, nổi lên Phạm Anh Tài (Tài đen, 36 tuổi, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện nghi vấn và đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) truy nã về hành vi Giết người vào năm 2018, có hành vi sử dụng súng AK khi gây án.

Khi đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của hai nghi phạm. Cơ quan điều tra thu giữ: 4 khẩu súng (loại súng ngắn, chưa xác định chủng loại; 46 viên đạn, khoảng 1 kg đạn chì); khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, Tài khai nhận hành vi Giết người, xảy ra tối ngày 5/8/2018 tại quán Bar Window đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trần Hóa