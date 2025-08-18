KDI Holdings tổ chức lễ ra quân dự án La Tiên Villa

La Tiên Villa, thuộc đô thị 44 ha Libera Nha Trang sẽ tổ lễ ra quân tối 19/8, thu hút gần 3.000 chuyên viên kinh doanh từ hơn 50 đại lý.

Sự kiện với chủ đề "Sóng vọng miền Tiên" tổ chức tại Quảng trường Trống Đồng, Libera Nha Trang từ 17h ngày 19/8. Sân khấu lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa truyền thống, nghệ thuật bản địa và vẻ đẹp của đất trời thiên nhiên Nha Trang. Theo công bố, sự kiện được chia làm ba chương, lần lượt dẫn dắt người tham gia đi từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, tái hiện câu chuyện của vùng "đất tiên vịnh ngọc" Bắc Nha Trang.

Trong khuôn khổ chương trình, chủ đầu tư sẽ ra mắt tổ hợp bất động sản hạng sang bên bến du thuyền La Tiên Villa. Đây là khu "compound" (khép kín) sở hữu vị thế "tựa sơn - nghênh vịnh", khi sau lưng là núi cô Tiên còn trước mặt là vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

La Tiên Villa nằm trong khu đô thị Libera Nha Trang, tầm nhìn hướng vịnh. Ảnh: KDI Holdings

Dự án do chủ đầu tư KDI Holdings đồng phát triển với Masterise Homes, tạo không gian sống giữa thiên nhiên, kết hợp với giá trị nghệ thuật truyền thống tại phố biển Nha Trang. 668 căn villa chia làm 6 loại hình với 8 cách bố trí không gian khác nhau, phù hợp đa dạng nhu cầu. Theo công bố từ chủ đầu tư, La Tiên Villa được kỳ vọng sẽ là biểu tượng mới của Nha Trang, mang đến sự cân bằng mà cộng đồng cư dân ưu tú tìm kiếm, trở thành tài sản có giá trị tích lũy bền vững theo thời gian.

Chủ nhân La Tiên Villa được sống giữa không gian có hơn 2 triệu cây xanh cùng gần 13.000 m2 mặt nước. Bao quanh là hệ sinh thái rừng, biển, vịnh. Cách nhà vài bước chân là Nhà hát Đó và show diễn Rối Mơ, sân khấu nhạc nước, quảng trường âm nhạc... làm phong phú đời sống tinh thần của cư dân. Dự án cũng là nơi mang đến nhiều trải nghiệm khi có riêng Beach Club và trung tâm hội nghị, bãi tắm, hồ bơi riêng, nhà hàng quốc tế, spa... Cư dân cũng có thể khám phá thiên nhiên với những hoạt động trekking, camping đỉnh núi, chạy bộ trên đèo Lương Sơn liền kề.

Thông tin chi tiết về dự án và chính sách bán hàng sẽ được chủ đầu tư công bố trong buổi lễ ra quân. Buổi lễ đồng thời còn có các nghi thức ký kết đối tác chiến lược và giới thiệu danh sách đại lý chính thức đồng hành phân phối sản phẩm.

Lễ ra quân dự án diễn ra từ 17h, ngày 19/8. Ảnh: KDI Holding

Lễ ra quân La Tiên Villa có nhiều màn trình diễn nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng, laser mapping. Nhiều ca sĩ như Hoàng Hải, Bùi Lan Hương, Anh Tú tham gia biểu diễn trong chương trình.

KDI Holdings là một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, nghỉ dưỡng - giải trí - nghệ thuật, du thuyền hạng sang, nội thất cao cấp, giáo dục STEM, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Sau hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, KDI Holdings không ngừng nỗ lực kiến tạo nên những sản phẩm, dịch vụ đa dạng, chất lượng trong từng lĩnh vực.

Hoài Phương