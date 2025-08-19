KDI Holdings ra mắt 668 căn villa ven vịnh Nha Trang

La Tiên Villa có bến du thuyền bên vịnh, gồm 668 căn với 6 loại hình, 8 cách bố trí không gian, thuộc đô thị biển Libera Nha Trang, ra mắt tối 19/8.

Lễ ra mắt biệt thự biển La Tiên Villa

La Tiên Villa được phát triển theo mô hình biệt thự khép kín, thuộc đô thị biển 44 ha - Libera Nha Trang, nằm ở phường Bắc Nha Trang. Chủ đầu tư KDI Holdings tổ chức lễ ra quân tối 19/8, thu hút gần 3.000 chuyên viên kinh doanh từ 50 đại lý. Tại đây, đơn vị ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược, ngân hàng và đại lý phân phối, đồng thời giới thiệu những điểm nhấn hấp dẫn và chính sách bán hàng.

Dự án do Chủ đầu tư KDI Holdings đồng phát triển cùng Masterise Homes, có nhiều tiện ích như beach club, sân khấu nhạc nước, quảng trường âm nhạc, sân thể thao... Phân khu còn hưởng hệ tiện ích của đô thị Libera Nha Trang với Nhà hát Đó, công viên Vạn San Đảo, bãi tắm riêng...

Với địa thế "tựa sơn - nghênh vịnh", đồng thời nằm ở khu vực có tốc độ phát triển nhanh của Nha Trang, La Tiên Villa được kỳ vọng kiến tạo một không gian sống hài hòa cùng thiên nhiên, giàu văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm giữa lòng đô thị biển đáng sống.

Hoài Phương