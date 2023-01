Kay Trần, Khoa Nguyễn tranh chấp bản quyền hit 'Tết đong đầy'

Khoa Nguyễn nói anh sáng tác chính "Tết đong đầy" nên có quyền sử dụng ca khúc, sau khi bị phía Kay Trần tố cáo vi phạm luật sở hữu trí tuệ.

Ngày 3/1, Khoa Nguyễn bức xúc khi bị công ty quản lý của Kay Trần tố cáo vi phạm bản quyền hai ca khúc Tết đong đầy và Chuyện tình tôi, do anh sáng tác chính. Theo Khoa, mâu thuẫn bắt đầu khi anh lấy hai ca khúc đăng lên nền tảng nhạc quốc tế nhưng phía Kay Trần muốn phối lại và đăng lên kênh cá nhân. Khoa không đồng ý, chỉ muốn giữ bản gốc.

Theo Khoa Nguyễn, công ty của Kay Trần sau đó liên hệ êkíp của anh muốn mua lại tác quyền. Tuy nhiên, hai bên không đạt thỏa thuận. Sau đó, anh nói mình nhận được thông tin bị công ty quản lý của Kay Trần dọa kiện về việc "sử dụng hình ảnh và phần giọng của Kay Trần" để phát hành hai ca khúc.

MV "Tết đong đầy" của Kay Trần và Khoa Nguyễn MV "Tết đong đầy" của Kay Trần và Khoa Nguyễn, phát hành năm 2020. Video: YouTube Focus Entertainment Tết đong đầy phát hành năm 2020, do Khoa Nguyễn và Kay Trần kết hợp trong quá trình sáng tác. Thời điểm viết nhạc, Khoa nói anh dự định làm riêng nhưng Kay Trần muốn tham gia, xin kết hợp tám câu rap cho cả hai bài. Do chơi chung nhóm, Khoa đồng ý. Đến nay, nhạc phẩm đăng trên YouTube hút hơn 118 triệu lượt xem. Chuyện tình tôi cũng thực hiện theo hình thức tương tự, đang đạt 25 triệu view. Khoa Nguyễn cho rằng hai bài hát đều do anh sáng tác, hát, đạo diễn nên có quyền sử dụng. Hình ảnh và màn góp giọng của Kay Trần ở MV xuất phát từ sự tự nguyện vào bốn năm trước, anh chỉ sử dụng lại tư liệu cũ. "Tôi chỉ đăng lại bản gốc lên cho mọi người nghe, không có ý định kinh doanh. Nếu có tiền, tôi sẵn sàng chia sòng phẳng với Kay Trần", Khoa nói. Trước đó, khi ca khúc thành hit, thu về lợi nhuận từ YouTube, Khoa cho biết đã chia đều cho mọi người. Lúc Kay Trần nổi tiếng, có show riêng, mang hai nhạc phẩm đi diễn, anh cũng không tính toán. Khi ồn ào xảy ra, Khoa cho rằng anh không được tôn trọng. Hiện Khoa Nguyễn quyết định bỏ tám câu rap của Kay Trần ra khỏi các ca khúc và làm lại phiên bản mới. Anh cũng tuyên bố không cho phép Kay Trần mang hai bài đi diễn và thương mại hóa dưới bất kỳ hình thức nào.

Hình ảnh Kay Trần và Khoa Nguyễn (trái) trong MV "Tết đong đầy". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sáng 4/1, Warner Music Vietnam - với vai trò hãng đĩa của nghệ sĩ Kay Trần - cho rằng những thông tin Khoa Nguyễn đưa ra về quyền tác giả và quyền bản ghi của bài hát Tết đong đầy cũng như việc dọa kiện là không chính xác và mang tính bôi nhọ danh dự cá nhân, tập thể.

Theo đơn vị này, Khoa Nguyễn đã vi phạm luật sở hữu trí tuệ khi tự ý kinh doanh bản ghi và sử dụng hình ảnh nghệ sĩ Kay Trần với mục đích thương mại. Công ty quản lý của Kay Trần (777 Entertainment) đã liên hệ Khoa để bàn vấn đề bản quyền ca khúc với mong muốn giải quyết theo hướng ôn hòa, có lợi cho đôi bên và đúng luật pháp nhưng phía Khoa từ chối trao đổi trực tiếp.

"Chúng tôi đang làm việc theo trình tự với luật sư. Các bằng chứng cụ thể chứng minh bản quyền của bản ghi, quyền tác giả của bài hát Tết đong đầy cũng như việc sử dụng trái phép bản ghi và hình ảnh của nghệ sĩ Kay Trần đã được thu thập đầy đủ để phía luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định", thông cáo báo chí của Warner Music Vietnam viết.

Kay Trần sinh năm 1994 ở TP HCM, được biết đến khi tham gia cuộc thi Ngôi sao Việt 2014 cùng Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh, Liz Kim Cương. Anh nổi tiếng nhờ khả năng ca hát, diễn xuất dí dỏm trong các MV Ý em sao, Chuyện tình tôi... Năm 2020, anh đầu quân cho công ty giải trí của Sơn Tùng M-TP, từng phát hành MV Nắm đôi bàn tay nhưng chưa gây tiếng vang. Tháng 9/2022, anh tuyên bố chấm dứt hợp đồng.

Khoa sinh năm 1993, đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò như nhạc sĩ, ca sĩ, kiêm đạo diễn. Anh bắt đầu sự nghiệp đạo diễn phim từ 2013 nhưng dần bén duyên sang âm nhạc. Khoa từng chỉ đạo thực hiện nhiều sản phẩm hit như Người lạ ơi (Karik - Orange), Tình nhân ơi (Orange, Binz), Ý em sao (Lăng LD, Kay Trần), Đừng quên tên anh (Hoa Vinh)... Từ 2015, Khoa thể hiện tài năng ở vai trò nhạc sĩ khi cho ra mắt Xuân bình yên (Vũ Thảo My trình bày), I don’t believe in you (Noo Phước Thịnh), Tell me why (Thu Minh), Yêu thương ngày đó (Soobin Hoàng Sơn)...

Khoa, Kay Trần từng chơi chung nhóm Homieboiz (HBZ). Tháng 12/2022, Kay Trần tổ chức sự kiện ra mắt MV sau khi rời công ty cũ, Khoa có mặt để chúc mừng.