Karofi đoạt giải máy lọc nước công nghệ ion kiềm ấn tượng

Công nghệ lọc RO kết hợp điện phân tạo ion kiềm cùng hệ thống 12 lõi lọc giúp Karofi SA9 Premium chiến thắng ở số bình chọn thứ 7 của Sản phẩm tôi yêu 2025.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ 7 có chủ đề Máy lọc nước có công nghệ điện phân ion kiềm ấn tượng, diễn ra ngày 22-31/10. Hạng mục có các đề cử Karofi SA9 Premium, Toshiba TWP-WA3SVN(K), Sunhouse UltraX SHA76656LA, Korihome WPK-965, Mutosi MP-S129H, Hòa Phát HPA886.

Sau 10 ngày, SA9 Premium nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất. Máy lọc nước nóng lạnh của Karofi ứng dụng công nghệ lọc RO kết hợp điện phân tạo ion kiềm, với 9 tấm điện cực tạo nước giàu hydrogen, khoáng chất. Hệ thống gồm 12 lõi lọc và màng RO Purifim 100 GPD từ Mỹ cho công suất 20 lít mỗi giờ. Máy có dung tích bình chứa 2 lít, giá bán 49,9 triệu đồng.

Máy lọc nước Karofi SA9 Premium. Ảnh: Karofi

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 gồm 10 số bình chọn. Kết quả của mỗi số được tính hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn của độc giả. Các sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards. Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình bình chọn công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025 diễn ra với 17 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Phần mềm, ứng dụng (4 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung.

Thái Anh