Jsol sẽ diễn loạt hit tại Tech Awards 2025

Ca sĩ Jsol sẽ trình diễn ca khúc "Sao hạng A","Độc thân" tại Tech Awards 2025, ngày 8/1.

Tech Awards 2025 nhằm vinh danh sản phẩm công nghệ xuất sắc năm qua, xen kẽ lễ vinh danh và các bài tham luận là các tiết mục ca nhạc.

Sáng 8/1, Jsol sẽ trình diễn kết màn cho phần Tech Show với hai tiết mục Độc thân remix và Sao hạng A. Cả hai bài hát mang giai điệu trẻ trung, được kỳ vọng khuấy động không khí sự kiện, mang đến năng lượng tích cực.

Ca khúc Sao hạng A được Jsol cùng HieuThuHai, Dương Domic, Song Luân biểu diễn lần đầu tại Anh trai say hi mùa một. Bài hát mang phong cách pop, giai điệu bắt tai, video ca khúc hiện có hơn 24 triệu lượt xem trên YouTube. Bên cạnh Sao hạng A, tại Anh trai say hi mùa một, ca sĩ gây chú ý qua nhiều màn trình diễn hút hàng chục triệu view như Love Sand, Ngáo ngơ.

Jsol, Dương Domic diễn "Sao hạng A" Jsol, Dương Domic diễn "Sao hạng A" cùng HieuThuHai, Song Luân tại show Anh trai say hi. Video: Vie Channel

Độc thân ra mắt năm 2021, MV của bài hát hiện đạt hơn 1,5 triệu lượt xem. Ở phần bình luận, nhiều khán giả nói yêu thích giai điệu trẻ trung, năng động, phần lời truyền cảm hứng về sự tự tin.

Jsol tên thật Nguyễn Thái Sơn, 28 tuổi, từng được biết đến qua các ca khúc như Sài Gòn hôm nay mưa (kết hợp Hoàng Duyên), Giá như em nhìn lại.

Tháng 7 năm ngoái, ca sĩ phát hành MV Dán mắt, đánh dấu bước phát triển sau tham gia show âm nhạc đình đám hồi năm 2024. Jsol hiện có hơn sáu triệu người theo dõi trên TikTok, thường thực hiện video vui nhộn, khoe vũ đạo.

Ca sĩ Jsol. Ảnh: NVCC

Tại lễ trao giải Tech Awards 2025 diễn ra chiều cùng ngày có thêm sự xuất hiện của (S)Trong Trọng Hiếu.

Trọng Hiếu, 33 tuổi, lớn lên ở Đức trước khi về Việt Nam tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2015, đoạt quán quân. Cuối năm 2024, anh đổi nghệ danh, gắn thêm chữ "S" để khẳng định nguồn gốc, tình yêu dành cho quê hương, kết hợp chữ "Strong" trong tiếng Anh, thể hiện tinh thần mạnh mẽ.

Trọng Hiếu khóc khi hát "Máy bay giấy" Trọng Hiếu khóc khi hát "Máy bay giấy" tại buổi gặp gỡ fan, ngày 24/9/2025 ở TP HCM. Video: Tân Cao

Ca sĩ có các ca khúc nổi bật như Con đường tôi, I'm Sorry Babe (Khắc Hưng), Anh đổ rồi đấy, Vẽ thế giới (do anh sáng tác). Tháng 9/2025, Trọng Hiếu ra mắt E.P (album với thời lượng ngắn) Kho báu, kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát. E.P gồm 5 ca khúc, nổi bật như Kho báu, Có quá trễ, Máy bay giấy...

Ca sĩ Trọng Hiếu là khách mời tại Tech Awards 2025. Ảnh: NVCC

Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Chương trình năm nay diễn ra từ 9h đến 18h30 ngày 8/1. Buổi sáng là hoạt động Tech Show cập nhật nhiều kiến thức và xu hướng, cách sử dụng sản phẩm. Buổi chiều là lễ trao giải cho 16 hạng mục thuộc bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung công nghệ.

