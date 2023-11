Italy tiến gần vé dự Euro

ItalyNhà đương kim vô địch thắng Bắc Macedonia 5-2, để lên xếp thứ hai bảng C trước loạt đấu cuối vòng loại Euro 2024.

Trước trận đấu tối 17/11, Italy xếp thứ ba và kém Ukraine ba điểm. Ý thức được nhiệm vụ phải thắng Bắc Macedonia - đội từng đánh bại họ 1-0 ở bán kết play-off vòng loại World Cup 2022 và hòa 1-1 trong trận lượt đi vòng loại Euro 2024, đoàn quân thiên thanh sớm tổ chức tấn công. Phút 17, sau pha chuyền bóng của Giacomo Raspadori về phía cột dọc, Matteo Darmian đánh đầu mở tỷ số cho Italy. Cựu cầu thủ Man Utd ghi bàn thứ hai cho đội tuyển, sau bàn đầu diễn ra tám năm trước.

Darmian (số 13) mừng bàn trong trận Italy 5-2 Bắc Macedonia ở lượt áp chót vòng loại Euro 2024 tối 17/11, trên sân Olimpico. Ảnh: AP

Italy gọi Jorginho trở lại lần đầu tiên kể từ vòng chung kết Nations League hồi tháng 6/2023. Phút 40, sau khi bóng chạm tay Nikola Serafimov trong vòng cấm, trọng tài cho Italy hưởng phạt đền. Ngay lập tức, Jorginho giành bóng với hy vọng chuộc lỗi sau hai lần đá hỏng khiến Italy mất vé dự World Cup 2022. Tuy nhiên, tiền vệ gốc Brazil một lần nữa gây thất vọng khi sút vào tay thủ môn Stole Dimitrievski.

Khi CĐV Italy rơi vào trạng thái bất an, Federico Chiesa kịp tỏa sáng nới rộng cách biệt. Phút 41, sau pha đánh gót của Nicolo Barella, ngôi sao CLB Juventus sút chìm vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 45+2, Chiesa tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi thoát xuống sau đường chuyền của Domenico Berardi, chạy cắt mặt qua hậu vệ, rồi cứa lòng chạm người đổi hướng bay vào góc cao khung thành.

Chiesa mừng bàn trong trận Italy 5-2 Bắc Macedonia ở lượt áp chót vòng loại Euro 2024 tối 17/11, trên sân Olimpico. Ảnh: AP

Sau khi dẫn 3-0, hàng thủ Italy chơi có phần lơi lỏng. Tranh thủ cơ hội, phút 52, Jani Atanasov đánh đầu rút ngắn cách biệt cho Bắc Macedonia.

Sau bàn gỡ của đối thủ, Italy xốc lại đội hình tấn công. Nếu dứt điểm tốt hơn, Giacomo Bonaventura, Barella, hoặc Federico Dimarco có thể đã lập lại cách biệt ba bàn. Đến phút 74, căng thẳng gia tăng khi Bắc Macedonia gỡ bàn thứ hai. Sau cú sút xa của Atanasov, bóng chạm Francesco Acerbi đổi hướng khiến Gianluigi Donnarumma phải vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên, Giacomo Raspadori sớm giúp CĐV Italy thở phào nhẹ nhõm. Phút 81, sau đường chuyền của Barella, tiền đạo CLB Napoli sút chéo góc nâng tỷ số lên 4-2. Sau bàn giải tỏa lo lắng, Italy tấn công hiệu quả hơn. Phút 90+3, nhận bóng từ Dimarco, El Shaarawy sút từ 10 m ấn định tỷ số 5-2.

Sau chiến thắng mang tính then chốt, Italy lên xếp thứ hai bảng C. Họ có cùng 13 điểm với đội xếp thứ ba Ukraine, nhưng hơn hiệu số và thành tích đối đầu. Lượt cuối, Italy chỉ cần hòa Ukraine trên sân Bay Arena (Đức) là đủ giành vé dự Euro. Ukraine phải dùng sân Bay Arena do xung đột với Nga.

Thanh Quý