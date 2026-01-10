Italy đề nghị EU nối lại đối thoại với Nga về Ukraine

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng EU nên nối lại đối thoại cấp cao với Nga khi tìm cách chấm dứt chiến sự Ukraine.

"Tôi nghĩ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đúng về điều này. Tôi tin rằng đã đến lúc châu Âu cần đối thoại với Nga", Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói trong cuộc họp báo ở Rome ngày 9/1, đề cập đến phát biểu của ông Macron cuối tháng trước rằng sẽ "hữu ích" nếu châu Âu nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến ở Ukraine.

Do Liên minh châu Âu (EU) đã đình chỉ các kênh tiếp xúc với Nga kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát tháng 2/2022, Mỹ đã dẫn đầu những cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Điều đó đặt các lãnh đạo châu Âu vào tình thế phải gấp rút tìm cách tham gia và định hình những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Nếu châu Âu quyết định tham gia vào giai đoạn này của tiến trình đàm phán, việc chỉ đối thoại với một bên liên quan sẽ hạn chế những đóng góp tích cực của khối", bà Meloni nói.

Thủ tướng Italy cũng chỉ ra rằng rất khó để xác định phía EU sẽ có những ai tham gia đàm phán với Nga nếu tiến trình này được nối lại.

"Chúng tôi đã gặp vấn đề này ngay từ đầu tiến trình đàm phán. Có quá nhiều tiếng nói, quá nhiều khuôn khổ. Đó là lý do tôi luôn ủng hộ bổ nhiệm một đặc phái viên châu Âu về vấn đề Ukraine, người có thể tổng hợp quan điểm và giúp chúng ta đưa ra tiếng nói chung", bà nhấn mạnh.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại cuộc họp báo ở Rome ngày 9/1. Ảnh: AFP

Một trong các đề xuất mà Mỹ đưa ra trong dự thảo thỏa thuận hòa bình hồi tháng 11/2025 là để Nga được tái gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển G7, trước đây là G8. Dù ủng hộ EU đối thoại với Nga, bà Meloni cho rằng còn quá sớm để nói về việc chào đón Nga trở lại.

"Hiện tại đối với tôi, việc Nga gia nhập G7 dường như là điều không thể", lãnh đạo Italy cho hay.

Bà cũng tái khẳng định Italy không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine để giúp đảm bảo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Bà Meloni ủng hộ mạnh mẽ Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu. Chính quyền Thủ tướng Meloni tháng trước khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev, nhưng Italy là quốc gia đầu tiên ở châu Âu công khai gợi ý rằng không nên tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine trong lúc các bên đang đàm phán về lệnh ngừng bắn.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm được đẩy nhanh kể từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, các bên đến nay chưa đạt được bước đột phá nào do vẫn bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó có nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)