Iran nổi giận khi Israel kêu gọi người dân nước này biểu tình

Tổng thống Pezeshkian chỉ trích Thủ tướng Netanyahu vì thông điệp kêu gọi người Iran đi biểu tình nếu muốn được Israel hỗ trợ giải quyết khủng hoảng thiếu nước.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 13/8 chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "dối trá" và "giả vờ quan tâm tới người dân Iran", sau khi lãnh đạo Israel kêu gọi người dân Iran xuống đường phản đối chính quyền vì tình trạng thiếu điện và nước nghiêm trọng.

Trong video được công bố trên mạng xã hội một ngày trước, ông Netanyahu nói "các chuyên gia hàng đầu về quản trị nguồn nước của Israel sẵn sàng đến mọi thành phố ở Iran, mang theo công nghệ tiên tiến và kiến thức chuyên môn" để giải quyết tình trạng thiếu nước do khô hạn, với điều kiện "đất nước các bạn được tự do".

Ông Netanyahu xoáy vào tình trạng thiếu nước sạch tại Iran giữa mùa hè khắc nghiệt năm nay, rồi quy trách nhiệm cho chính phủ Iran. Ông kêu gọi người dân nước này "chấp nhận rủi ro vì tự do", xuống đường và "xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn" cho chính họ.

"Một chính phủ đang tước đoạt nguồn nước và lương thực của người dân vô tội tại Dải Gaza lại tuyên bố sẽ mang nước đến cho Iran? Tất cả chỉ là ảo ảnh, không hơn không kém", Tổng thống Pezeshkian đáp trả trên mạng xã hội X.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Tehran hôm 18/6. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp nội các cùng ngày, ông tiếp tục lên án giới lãnh đạo Israel đang gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Dải Gaza nhưng tìm cách đánh lừa người dân Iran.

"Hãy nhìn vào tình cảnh khó khăn ở Dải Gaza và những người dân vô tội, đặc biệt là trẻ em, đang phải chống chọi với đói khát, thiếu nước sạch và thuốc men do bị Israel bao vây", ông nhấn mạnh.

Chính quyền Tổng thống Pezeshkian đang tìm phương án đối phó cuộc khủng hoảng kép về năng lượng và nguồn nước. Iran đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có khu vực ghi nhận mức nhiệt lên đến 50 độ C.

Nắng nóng cùng hạn hán kéo dài nhiều năm khiến nguồn nước trong các hồ chứa dần cạn kiệt, dẫn đến mất điện luân phiên tại nhiều thành phố lớn. Iran còn phải cho một số cơ quan chính phủ tạm dừng hoạt động để tiết kiệm điện.

Tổng thống Pezeshkian tháng này thừa nhận Iran đang trải qua "khủng hoảng nghiêm trọng và ngoài sức tưởng tượng" về thiếu hụt nguồn nước.

"Chúng ta không có nguồn nước bổ sung, không có nước ngầm và các con đập cũng cạn nước. Tôi cần một ai đó đưa ra ngay giải pháp", ông nói trong cuộc họp nội các cuối tuần qua.

Iran và Israel hồi tháng 6 trải qua 12 ngày xung đột với những cuộc không kích, tập kích tên lửa dữ dội nhắm vào nhau, khiến gần 1.000 người thiệt mạng ở cả hai bên. Hai nước ngày 24/6 chấp nhận ngừng bắn và đều mô tả mình là bên thắng cuộc.

Thanh Danh (Theo TRT, AFP)