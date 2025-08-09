Iran bắt 20 người bị nghi làm gián điệp cho Israel

Cơ quan tư pháp Iran thông báo đang điều tra 20 người bị bắt vì nghi ngờ "cấu kết với Israel" trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Asghar Jahangir hôm nay cho biết giới chức nước này đã bắt 20 người với cáo buộc là "điệp viên, đặc vụ hỗ trợ cho cơ quan tình báo hải ngoại Mossad của Israel" trong những tuần gần đây. "Những sự việc này đã lập tức được thụ lý và đang trong quá trình điều tra", ông Jahangir cho hay và cam kết sẽ chia sẻ toàn bộ thông tin chi tiết sau khi mọi việc hoàn tất.

Quan chức Iran cũng tuyên bố Tehran sẽ xét xử nhanh chóng những người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Tel Aviv. "Hệ thống tư pháp sẽ không khoan nhượng trong xử lý gián điệp và đặc vụ của Israel, cũng như sẽ dạy cho họ bài học thông qua những phán quyết mạnh tay", ông Jahangir nói.

Khung cảnh tan hoang sau vụ tập kích ở Tehran, Iran, ngày 13/6. Ảnh: AP

Israel ngày 13/6 phát động chiến dịch không kích chưa từng có nhằm vào Iran, khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và hơn 10 nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran đáp trả lại bằng các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Hai nước nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn toàn diện do Mỹ đề xuất, có hiệu lực từ ngày 24/6.

Giới chức Iran đã công bố nhiều vụ bắt người bị nghi làm gián điệp cho Israel. Ít nhất 8 người Iran đã bị tử hình vì tội làm gián điệp trong những tháng gần đây. Iran hôm 6/8 cho biết đã tử hình Roozbeh Vadi, người bị kết tội chỉ điểm và gửi cho Israel thông tin về nhà khoa học hạt nhân trong xung đột 12 ngày, khiến họ bị hạ sát.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)