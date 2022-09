iPhone 14 Pro Max 'xách tay' giảm 5 triệu đồng sau bốn ngày

iPhone 14 Pro Max bản 256 GB màu tím được ưa chuộng nhất hiện có giá 45 triệu đồng, thấp hơn gần 5 triệu đồng so với ngày mở bán.

Sau bốn ngày mở bán toàn cầu, nhiều cửa hàng điện thoại bắt đầu giảm giá mạnh các mẫu iPhone 14. Trong đó, iPhone 14 Pro đang được bán từ khoảng hơn 34 triệu đồng, còn 14 Pro Max là từ hơn 42 triệu đồng. Mức giảm cao nhất với từng model là 3-5 triệu đồng so với ngày mở bán 16/9. Với iPhone 14 bản tiêu chuẩn, đa số cửa hàng đều rao bán máy mới nhưng đã bóc seal hoặc mới kích hoạt, giá còn từ 23 triệu đồng, rẻ hơn 2-3 triệu đồng.

Thị trường xách tay iPhone có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng hiện vẫn còn cao hơn khá nhiều so với giá gốc tại Singapore, Hong Kong, Mỹ hay Thái Lan. Mức chênh lệch có thể từ 4 đến 8 triệu đồng tùy phiên bản dung lượng, màu sắc.

iPhone 14 Pro. Ảnh: Tuấn Hưng

"Giá iPhone 14 sẻies hạ sau ít ngày là bình thường do nguồn hàng phong phú hơn nhiều so với ngày mở bán. Ngoài mã ZP từ Singapore còn có ZA từ Hong Kong, LL từ Mỹ...", Quân Ngô, chủ một cửa hàng chuyên bán đồ Apple ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP HCM, giải thích. Giới kinh doanh sản phẩm Apple xách tay tiết lộ hiện thị trường chủ yếu là mã ZA từ Hong Kong do giá nhập tốt, nguồn hàng dồi dào. Tiếp đến là mã LL từ Mỹ, trong khi các máy ZP từ Singapore sẽ sớm không còn.

So với ngày đầu, phiên bản iPhone 14 Pro và 14 Pro Max màu tím cũng chỉ còn chênh khoảng từ 500.000 đồng đến một triệu đồng so với các màu khác thay vì mức trên dưới hai triệu đồng. Người mua cũng có thêm nhiều lựa chọn như máy lướt, máy đã bóc seal hoặc máy mới kích hoạt nhưng chưa sử dụng để có giá rẻ hơn 1-2 triệu đồng.

Theo Lê Hiếu, chủ một cửa cửa hàng bán đồ Apple tại Hà Nội, iPhone 14 Pro Max 256 GB hoặc 512 GB bán chạy nhất. Người mua cũng thường hỏi màu tím hoặc vàng. "Nhiều cửa hàng thường xuyên rơi vào tình trạng hết hàng những mẫu này, trong khi iPhone 14 bán được rất ít, phải hạ giá sâu để thu hút khách", anh nói.

Người dùng Việt năm nay không mặn mà với iPhone 14 có nguồn gốc từ thị trường Mỹ. Giá máy mã LL/A rẻ hơn ZA trên dưới một triệu đồng, ngược lại các năm trước. "Máy từ Mỹ không còn khe cắm sim, khá khó sử dụng. Ngoài ra, nhiều khách phàn nàn về việc máy dùng esim bắt sóng yếu hơn sim vật lý cũng khiến tâm lý lo ngại khi mua iPhone 14 bản Mỹ", Xuân Tuyến, chủ một cửa hàng ở Phạm Tuấn Tài (Hà Nội), nói.

Màu tím không còn chênh lệch giá nhiều so với các màu sắc khác trên iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Một hệ thống bán lẻ Apple cũng tiết lộ "khả năng cao" iPhone 14 sẽ bán chính hãng từ ngày 7/10. Trước đó, nhiều hệ thống khẳng định iPhone mới sẽ được bán sớm hơn mọi năm vào đầu tháng 10. "Ngày bán cụ thể Apple chưa ấn định, tất cả mới là dự đoán dựa theo kinh nghiệm", đại diện một đại lý bán lẻ khác chia sẻ. Gần đây, Apple thắt chặt hơn các quy định bán iPhone chính hãng tại Việt Nam. Các bên không được phép nhận tiền đặt trước cũng như phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong ngày mở bán.

iPhone 14 chính hãng bản tiêu chuẩn dự kiến được bán từ 24,99 triệu, 14 Plus từ 27,99 triệu đồng. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max với bộ nhớ trong 128 GB được bán lần lượt từ 30,99 triệu và 33,99 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất với dung lượng 1 TB của 14 Pro là 46,99 triệu đồng và 14 Pro Max là 49,99 triệu đồng.

Bộ bốn iPhone 14 vẫn giữ thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng nhưng lần đầu phân cấp rõ rệt giữ hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. Trong đó, iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic như thế hệ trước. Hai model Pro chuyển sang màn đục lỗ, tần số làm tươi hỗ trợ từ 1 Hz tới 120 Hz, thêm tính năng màn hình luôn hiển thị Always on Display, chip A16 Bionic, camera chính 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K.

Tuấn Hưng