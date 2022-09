iPhone 14 Pro đọ dáng Galaxy Z Fold4

Nâng cấp lớn về camera sau nhiều năm giúp iPhone 14 Pro có lần hiếm hoi hơn về thông số phần cứng so với đối thủ Samsung. Độ phân giải kém hơn một chút (48 so với 50 megapixel) nhưng chỉ số quan trọng về kích thước điểm ảnh lại tốt hơn (1,22 micromet so với 1 micromet). Cả hai đều có zoon quang 3x, ống kính góc rộng 12 megapixel.