iPhone 14, 14 Plus chưa bán đã lo bị ế ở Việt Nam

Gần ba tuần sau khi ra mắt, khảo sát số lượng người quan tâm đến iPhone 14 và 14 Plus tại các hệ thống bán lẻ Việt Nam đều ở mức rất thấp. Đại diện Hoàng Hà Mobile cho biết con số này chỉ khoảng 2% trên tổng số bốn phiên bản, trong khi tại CellPhoneS cũng chưa tới 3%. Tương tự, ở chững hệ thống lớn khác như Thế Giới Di Động, FPT Shop, đa số người mua chỉ quan tâm đến iPhone 14 Pro và 14 Pro Max.

iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng thiết kế tai thỏ. Ảnh: Trần Hiệp

iPhone 14 Plus bị 'lạnh nhạt'

Là sản phẩm mới và được Apple kỳ vọng thay thế bản mini nhưng iPhone 14 Plus có những tín hiệu kém lạc quan ở Việt Nam. Phiên bản 128 GB được đăng ký thông tin nhiều nhất nhưng chưa chiếm đến 1% tại nhiều nhiều hệ thống. Trong khi đó, phiên bản cùng kích thước màn hình, dung lượng nhưng ở phân khúc cao hơn là iPhone 14 Pro Max lại được quan tâm nhất, chiếm tới 40%.

Theo đại diện Hoàng Hà Mobile, iPhone 14 Plus mới ở cùng tầm giá với iPhone 13 Pro Max nên không dễ tạo sự đột biến trên thị trường. Cả hai đều có giá từ 27 triệu đồng, thấp hơn 2-3 triệu đồng so với iPhone 14 Pro. "Mức chênh lệch không nhiều khiến người mua sẽ chọn iPhone 14 Pro nếu cần thiết kế màn hình mới hoặc 13 Pro Max bởi nhiều thông số tương đương, thậm chí cao hơn iPhone 14 Plus", người này lý giải.

iPhone 14 cũng bị thờ ơ

Ngoài iPhone 14 Plus, lượng người quan tâm đến iPhone 14 cũng thấp hơn đáng kể so với iPhone 13 năm ngoái. Bình quân tại nhiều hệ thống chỉ khoảng 2%, kém hơn nhiều mức 8-10% của năm ngoái. Model này cũng gần như không thay đổi về kiểu dáng. Màn hình vẫn là dạng "tai thỏ", chỉ nâng cấp bên trong về thời lượng pin hay camera. Theo chuyên gia công nghệ Trần Minh Tiến, iPhone 14 năm nay có quá ít sự khác biệt, khiến người tiêu dùng kém mặn mà.

Sự đi xuống của iPhone 14 khiến iPhone 14 Pro tạo nên sự đột phá. Tính chung tất cả các phiên bản dung lượng, model này chiếm gần 20%. "Nếu quan tâm tới việc đổi mới iPhone năm nay, người tiêu dùng có xu hướng 'cố thêm một chút' để chọn 14 Pro thay vì iPhone 14", đại diện hệ thống CellPhoneS chia sẻ.

iPhone 14 Pro được quan tâm nhiều hơn nhờ những khác biệt đáng kể so với iPhone 14. Ảnh: Tuấn Hưng

Diễn biến tại thị trường Việt Nam có nhiều điểm tương đồng so với thế giới. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple gần đây phải yêu cầu Foxconn tăng sản lượng iPhone 14 Pro lên khoảng 10%. Nhận định này xuất hiện sau khi các báo cáo đều cho thấy hai mẫu Pro và Pro Max đều bán chạy hơn nhiều so với hai bản thông thường.

Nguồn tin cũng cho biết những phiên bản được đặt nhiều nhất đều thuộc iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, dung lượng 128 hoặc 256 GB. Tại Trung Quốc, tỷ lệ này lên tới 85%. Trên website Apple, người dùng có thể mua và nhận ngay iPhone 14 trong khi hai bản cao cấp thường xuyên ở trong tình trạng chờ nhiều ngày.

Với dòng Pro, người dùng Việt cũng quan tâm nhiều nhất tới màu tím, chiếm gần 70%. Hai màu vàng và xám đen có số lượng người quan tâm tương đương khoảng 15% trong khi bản màu trắng ít nhất. Với iPhone 14, 14 Plus, tím cũng là màu được quan tâm nhất, tiếp đến xanh và các màu cơ bản là đen, trắng.

Theo quy định của Apple, các hệ thống, cửa hàng bán lẻ không được nhận đặt cọc iPhone sớm. Hãng chỉ bắt đầu cho nhận đặt hàng từ ngày 7/10 và nhận máy vào ngày 14/10. Việt Nam bán muộn iPhone 14 Pro và Pro Max nhưng là một trong những nước đầu tiên bán ra iPhone 14 Plus. Giới kinh doanh dự đoán tình trạng khan hiếm hàng vẫn sẽ xảy ra trong 1-2 tuần sau mở bán, nhưng nguồn cung sẽ sớm ổn định hơn so với iPhone 13 năm ngoái.

