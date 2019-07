Giải cờ mở rộng mạnh nhất khi đó. Anh hạ đương kim vô địch Ian Nepomniachtchi ở ván cuối để độc chiếm ngôi đầu với bảy điểm qua chín ván. Thành tích giúp Quang Liêm bỏ túi 26.400 USD. Chức vô địch của anh không phải là địa chấn. Bởi ít ngày trước đó, Quang Liêm cũng đồng hạng nhất Moscow Mở rộng với rp 2.792.



Chức vô địch Aeroflot đồng nghĩa với tấm vé mời dự siêu giải Dortmund 2010. Lần đầu tiên Quang Liêm được tranh tài trong giải mời tầm cỡ thế giới. Anh so tài với cựu Vua cờ Vladimir Kramnik, cựu vô địch FIDE Ruslan Ponomariov, cùng Shakhriyar Mamedyarov, Peter Leko và Arkadij Naiditsch. Dù có Elo thấp nhất trong sáu kỳ thủ, Quang Liêm vẫn đứng thứ hai 5,5 điểm qua 10 ván. Anh thắng Leko, Ponomariov, thua Mamedyarov và hòa bảy ván còn lại. Rp của Quang Liêm đạt 2.777.



Thành công ở Moscow và Dortmund giúp Quang Liêm trở thành đề tài bàn luận của giới cờ. Evgeny Bareev - cựu số bốn thế giới - ví Quang Liêm là Magnus Carlsen của Việt Nam, trong chia sẻ với Chess Pro. Cựu vô địch FIDE - Alexander Khalifman - cũng ngả mũ thán phục khả năng tính toán của kỳ thủ người TP HCM. "Tôi từng làm việc cùng Lê Quang Liêm đầu năm 2010. Thành thực mà nói, có những lúc cậu ấy khiến tôi không tin vào mắt mình. Quang Liêm rất có tiềm năng. Cậu ấy có thể không giỏi như Carlsen, nhưng cũng là tài năng bẩm sinh. Quang Liêm còn luôn cố gắng cật lực để tiến bộ", ông nói với Crest Book.



Một năm sau, Quang Liêm trở lại Moscow và bảo vệ thành công chức vô địch Aeroflot. Anh giữ đỉnh bảng từ đầu đến cuối giải, trong đó có chiến thắng trước nhà vô địch Cup thế giới 2007 - Gata Kamsky. Dù thua Ivan Cheparinov ở ván áp chót, Quang Liêm vẫn đứng đầu với 6,5 điểm qua chín ván. Tại siêu giải Dortmund 2011, anh bảo vệ vị trí á quân với 5,5 điểm qua 10 ván, chỉ sau Kramnik. Quang Liêm bất bại, đứng trên Ponomariov, Anish Giri, Hikaru Nakamura và George Meier.



Trang cờ nổi tiếng của Nga - Chess in Translation - tôn vinh Quang Liêm như một biểu tượng đến từ châu Á của trường phái cờ vua Xô Viết. Còn nhà vô địch châu Âu 2009 - Evgeny Tomashevsky - nhận xét: "Quang Liêm giống như một chiếc máy giải mã (enigma). Tôi không hiểu sao cậu ấy đạt được những thành tựu đáng nể như vậy. Nhưng chắc chắn Quang Liêm là tài năng đặc biệt trong khả năng tính toán nước đi. Ngoài ra, cậu ấy tập luyện chăm chỉ và giữ tập trung tốt cho ván đấu". Quang Liêm trở thành tài năng 9x được kỳ vọng trở thành thế hệ thống trị mới của làng cờ, bên cạnh Carlsen, Fabiano Caruana, Giri, Sergey Karjakin, Maxime Vachier-Lagrave, Ian Nepomniachtchi hay Wesley So.

Từng có thời kỳ Quang Liêm và So là chủ đề so sánh của giới mộ điệu Việt Nam và Philippines

Cả hai so kè vị trí số một Đông Nam Á trong thời gian dài. Xét về đối đầu, Quang Liêm thắng một, hòa 10 trong 11 ván cờ tiêu chuẩn gặp So. Nhưng, khi So thăng tiến ổn định, phong độ của Quang Liêm thất thường.



Sức cờ của So tăng vọt kể từ khi nhập tịch Mỹ năm 2014. Anh vào nhóm cao thủ tháng 2/2015 với Elo 2.788. Một năm sau, anh vươn lên số hai thế giới, rồi vào nhóm 2.800 lần đầu tháng 1/2017. Trong khi đó, Quang Liêm chưa từng vào top 20 thế giới. Tại Cup Thế giới 2015, Quang Liêm gặp So ở vòng ba. Kỳ thủ người TP HCM hòa cả hai ván cờ tiêu chuẩn nhưng thua ở loạt tie-break cờ nhanh.



Quang Liêm và So còn có điểm chung, khi họ đều nhận được học bổng từ đại học Webster (Mỹ). Quang Liêm đồng ý theo học, còn So từ chối. Để vươn tới đẳng cấp thế giới, kỳ thủ gốc Philippines đánh đổi nhiều thứ, trong đó có sự nghiệp học vấn. Anh có cơ sở để mạo hiểm, khi không ít kỳ thủ đồng trang lứa cũng có quyết định tương tự. Giri không học đại học, Carlsen dừng đến lớp từ năm 13 tuổi, còn Caruana thậm chí bỏ ngang thời tiểu học.



Sau bốn năm học ở Webster, Quang Liêm không cải thiện được nhiều kỳ lực. Đổi lại, anh tốt nghiệp đại học Webster với hai bằng cử nhân: Khoa học tài chính và Nghệ thuật quản trị. Kỳ thủ 28 tuổi vẫn tranh thủ thời gian rảnh để học chứng chỉ tài chính CFA. Không như So, Quang Liêm khẳng định với VnExpress rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ngừng thi đấu cho Việt Nam.