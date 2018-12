Ngày 21/11/2011 hần Thủ Thiêm được đưa vào khai thác. Do nằm dưới đáy sông ở độ sâu gần 30 m, kết cấu kín, nên công tác cứu hộ cũng như đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua hầm là đặc biệt quan trọng. Vì vậy, 90 lính cứu hỏa, 10 xe đặc chủng và tàu chữa cháy phải luôn túc trực ở gần hầm Thủ Thiêm để có thể ứng cứu nhanh nhất.



Một loạt hệ thống phục vụ hầm vận hành được lắp đặt, gồm: hệ thống cấp nước, chiếu sáng, chống cháy, thông gió, hệ thống đo đạc độ ô nhiễm không khí và cả việc đếm xe.



Trong hầm có 49 camera, 37 cửa thoát hiểm và rất nhiều hộp điện thoại khẩn cấp phục vụ cho việc đảm bảo an toàn giao thông.



Nhân sự quản lý hầm cũng được chia làm 3 ca, túc trực 24/24 không kể lễ, Tết. Chi phí vận hành đường hầm mỗi năm khoảng 30 tỷ đồng.