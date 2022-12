Indonesia xin lỗi vụ CĐV tấn công xe buýt Thái Lan

LĐBĐ Indonesia (PSSI) thừa nhận có hạn chế khi điều hành, dẫn tới vụ CĐV nhà tấn công xe chở tuyển Thái Lan vào sân Gelora Bung Karno ngày 29/12.

"Chúng tôi xin lỗi vì những hạn chế trong công tác điều hành trận Indonesia - Thái Lan ở AFF Cup", đại diện PSSI Budiman Dalimunthe nói ngày 31/12. "Chúng tôi rất tiếc vì để xảy ra sự cố ném đồ vật vào xe buýt Thái lan trước khi vào sân".

Xe chở Thái Lan bị CĐV Indonesia tấn công CĐV Indonesia tấn công xe buýt chở tuyển Thái Lan ngày 29/12.

Theo Budiman, ngày 28/12 - một ngày trước trận đấu, PSSI, ban tổ chức trận đấu cùng lực lượng an ninh đã làm việc với người hâm mộ. Nhưng mọi thứ diễn ra không như kế hoạch. Sau đó, PSSI đã đề nghị các bên liên quan hỗ trợ khẩn cấp ngăn chặn những điều không mong muốn xảy ra hoặc gây bất lợi cho nhiều bên.

Ông Budiman nói thêm: "Với sự cố gắng và nỗ lực cao nhất, việc tổ chức các trận AFF Cup có thể được dùng làm tham chiếu cho các trận đấu có khán giả tại giải VĐQG và các giải khác trong nước".

Trận Indonesia - Thái Lan sau đó diễn ra bình thường với tỷ số chung cuộc 1-1, và không có thêm sự cố đáng tiếc nào liên quan đến các CĐV. Sau trận, HLV Thái Lan Mano Polking gọi hành động tấn công của CĐV đội chủ nhà là "đáng xấu hổ". Trong khi đó, HLV Indonesia Shin Tae-yong hiểu sự cuồng nhiệt của CĐV nhà, nhưng mong người hâm mộ không tái diễn hành động này, tránh nhận án phạt thi đấu trên sân không khán giả của FIFA hay AFC.

CĐV Indonesia bao vây, uy hiếp và tấn công khi xe buýt chở đội Thái Lan tiến vào sân Bung Karno trước trận đấu ngày 29/12. Ảnh: Thai League Center

Tuy nhiên, với việc làm ảnh hưởng đến an ninh an toàn trận đấu, PSSI khó tránh án phạt. Tại AFF Cup 2016, Việt Nam từng bị phạt 38.000 USD do một số CĐV quá khích ném đá làm vỡ cửa kính xe buýt chở Indonesia tại sân Mỹ Đình, sau khi đội nhà bị loại ở bán kết.

Sân Bung Karno có sức chứa 80.000 chỗ ngồi và được coi là "chảo lửa" bóng đá thế giới. Tuy nhiên, sau thảm kịch bóng đá xảy ra hồi tháng 10 tại sân Kanjuruhan, Bung Karno chỉ được đón tối đa 25.000 khán giả ở trận gặp Campuchia và 40.000 khán giả ở cuộc tiếp đón Thái Lan.

Cảnh sát Indonesia cho biết sẽ xem xét tính an toàn của các trận đấu trước khi cho phép sân mở cửa đón đủ khán giả.

Hiếu Lương