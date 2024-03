CĐV Indonesia đến sân từ 16h

Theo quan sát của phóng viên VnExpress, hàng chục khán giả Indonesia đã đến sân từ 16h, trước bốn tiếng rưỡi so với giờ bóng lăn. Thành phố Jakarta thường xuất hiện tình trạng tắc đường, vì thế đây là lý do họ đến sớm dù trời nắng nóng khoảng 31 độ C.