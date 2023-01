Indonesia điều động bốn xe cảnh sát bảo vệ tuyển Việt Nam

IndonesiaBan tổ chức tăng cường các biện pháp phòng bị để bảo đảm an toàn cho thầy trò Park Hang-seo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 với chủ nhà Indonesia.

Ông Kombes Pol Komarudin - cảnh sát trưởng khu trung tâm Jakarta - họp chỉ đạo các vấn đề an ninh cho trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại sân Bung Karno sáng 5/1. Ảnh: Lâm Thỏa

CĐV Indonesia nổi tiếng cuồng nhiệt, nhưng dễ kích động và nhiều lần gây bạo loạn trên sân. Gần nhất là thảm kịch dẫm đạp khiến 133 người chết tại SVĐ Kajuruhan hồi tháng 10/2022.

Hiện, Indonesia phải áp dụng nhiều biện pháp hạn chế CĐV đến sân. Hai trận sân nhà gần nhất của họ ở AFF Cup 2022 gặp Campuchia và Thái Lan tại SVĐ Gelora Bung Karno lần lượt đón 25.000 và 40.000 khán giả, trong khi sức chứa tối đa là 77.193 chỗ. Dù vậy, CĐV chủ nhà lại gây tiếng xấu, khi vây quanh rồi ném vỡ kính xe buýt chở đội tuyển Thái Lan.

Vì vậy, sáng 5/1 các lực lượng an ninh ở Jakarta đã họp tại sân Gelora Bung Karno để lên phương án bảo đảm an toàn cho bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam sắp tới. Người trực tiếp chỉ huy là ông Kombes Pol Komarudin, cảnh sát trưởng khu trung tâm Jakarta.

Theo đó, bốn xe cảnh sát sẽ được bố trí đi trước, sau và hai bên xe chở đội tuyển Việt Nam mỗi khi rời khỏi khách sạn trong thời gian lưu lại Jakarta. Dự kiến, sẽ có ít nhất hai đợt như vậy, gồm buổi làm quen sân Gelora Bung Karno chiều 5/1 và đến đây thi đấu chiều 6/1.

"Nhiều đơn vị đặc nhiệm được huy động cho nhiệm vụ bảo vệ an toàn trận đấu", ông Komarudin chia sẻ với VnExpress. "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng Ban tổ chức trận đấu, ban tổ chức địa phương và chính quyền sở tại để đảm bảo không có sự cố gì xảy ra. Tôi hy vọng mọi thứ diễn ra an toàn như dự kiến".

Ông Komarudin còn cho biết sân được chia làm ba khu, sẽ có lực lượng được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để đối phó với các tình huống khẩn cấp. Ông tiết lộ: "Chúng tôi huy động 3.690 chiến sĩ cảnh sát vòng ngoài và 500 nhân sự trong sân để đảm bảo an toàn cho trận đấu".

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn khẳng định đã gửi thư cho Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) để đề nghị tăng cường công tác an ninh cho trận đấu. Các chuyên gia an ninh của Liên đoàn Bóng đá Thế giới, cùng các giám sát trận đấu và an ninh của AFF cũng như Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đã được tăng cường để hỗ trợ chủ nhà Indonesia.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra lúc 16h30 thứ Sáu 6/1, thay vì 19h30 như kế hoạch ban đầu, để cảnh sát địa phương thuận tiện trong việc triển khai lực lượng.

Lâm Thỏa (từ Jakarta)