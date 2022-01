INAX sắp ra mắt hai dòng gạch nội thất mới

Nắm bắt xu hướng sống tối giản cũng như hoà hợp với thiên nhiên, INAX chuẩn bị “chào sân” 2 dòng gạch nội thất mới Fishbone Mosaic và Glazed Mosaic.

Đơn giản nhưng không đơn điệu với Fishbone Mosaic

Minimalism (phong cách tối giản) trong kiến trúc có nội dung và bố cục theo nguyên tắc "less is more", có nghĩa là tạo nên vẻ đẹp từ những điều đơn giản hết mức có thể. Kiến trúc của Minimalism hướng đến giá trị của không gian, sự cô đọng, tràn ngập ánh sáng và sự thoáng đãng.

Gam màu chủ đạo trong các công trình theo phong cách Minimalism cũng thiên về tông màu trung tính hoặc màu lạnh, ít hoa văn và hoạ tiết. Hiện nay, Minimalism hẳn không còn xa lạ khi ngày càng nhiều người chọn theo đuổi trong phong cách sống, thiết kế sáng tạo, hội hoạ, âm nhạc, kiến trúc...

Nhắm đến đối tượng khách hàng yêu thích chủ nghĩa tối giản hiện đại, gạch kiến trúc INAX sẽ ra mắt dòng gạch nội thất Fishbone Mosaic vào mùa xuân 2022. Mảng tường đơn sắc sử dụng gạch Fishbone Mosaic được biến tấu với cấu trúc gạch xương cá.

Cấu trúc xương cá sẽ tạo nên sự đặc biệt cho không gian tối giản. Ảnh: INAX.

Fishbone Mosaic có 3 màu sắc gồm trắng trơn, trắng ngà bóng và xám để bạn có thể lựa chọn tuỳ theo sở thích. Theo đại diện công ty, các kỹ sư của INAX đã thiết kế nên Fishbone Mosaic theo dạng cố định khung, có thể ốp nguyên mảng vào tường. Điều này giúp khắc phục nhược điểm dễ lệch khung gạch, gây mất thẩm mỹ ở các dòng gạch xương cá thông thường không được cố định khung, phải cắt ghép từ các viên gạch rời.

Sản phẩm có dán giấy mặt trước và khuôn thi công tiện lợi. Ảnh: INAX.

Kết nối với thiên nhiên cùng Glazed Mosaic

Bên cạnh phong cách sống tối giản, sự kết nối với thiên nhiên, tạo ra nhiều mảng xanh trong nhà cũng là xu hướng được ưa chuộng gần đây. Glazed Mosaic là dòng gạch lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tươi mát của thiên nhiên, sẽ được gạch kiến trúc INAX cho ra mắt cùng lúc với Fishbone Mosaic vào đầu năm 2022. Với 3 gam màu gồm trắng, xanh rêu và xanh navy, Glazed Mosaic là giải pháp giúp gia chủ cảm nhận vào sự thoáng đãng, yên bình của mảng xanh.

Ốp gạch Glazed Mosaic có 3 màu. Ảnh: INAX.

Sự kết nối của Glazed Mosaic với thiên nhiên bằng những mảng xanh trong không gian sử dụng. Tông màu thiên lạnh từ Glazed Mosaic giúp tăng thêm sự "mát mắt", giúp người dùng cảm giác như đang lạc vào một không gian mở tràn ngập cỏ cây đầy sức sống.

Theo đại diện công ty, cả hai dòng gạch sắp ra mắt của INAX, Fishbone Mosaic và Glazed Mosaic đều được nung ở nhiệt độ 1.250 độ C gần như không thấm nước, đảm bảo các tính năng chống chịu thời tiết và hoá chất ưu việt. Hai dòng gạch này cũng được INAX thiết kế chân gạch đuôi cá giúp gạch bám chắc hơn, đảm bảo tính an toàn trong thi công và sự bền vững cho không gian sống.

Ốp gạch Glazed Mosaic mang đến những mảng xanh cho ngôi nhà. Ảnh: INAX.

Khi mua Fishbone Mosaic và Glazed Mosaic, khách hàng được tặng kèm vữa trét mí màu trắng PW MEJI đồng bộ chất lượng giúp tiết kiệm chi phí, dễ dàng thi công, tăng tính thẩm mỹ cho công trình.

Yên Chi