Imou là thương hiệu smarthome được yêu thích nhất Tech Awards 2025

Imou được vinh danh "Thương hiệu smarthome được yêu thích nhất", nhờ đầu tư công nghệ lõi và trải nghiệm người dùng, ngày 8/1.

Tech Awards diễn ra tại Thiskyhall Sala Convention Center (TP HCM), quy tụ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung và đông đảo độc giả. Tại lễ trao giải tối 8/1, Imou được xướng tên tại hạng mục "Thương hiệu smarthome được yêu thích nhất".

Đại diện Imou cho biết, chiến thắng năm nay là kết quả của quá trình không ngừng đầu tư vào công nghệ lõi và trải nghiệm người dùng. Các sản phẩm của hãng tích hợp loạt tính năng nổi bật như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện người, nền tảng Imou Sense, Aigo Play, khả năng kết nối linh hoạt trong hệ sinh thái smart home. "Việc được vinh danh tại Tech Awards 2025 là động lực để chúng tôi tiếp tục ra mắt nhiều giải pháp thông minh, phục vụ tốt hơn nhu cầu người Việt", đại diện thương hiệu nói.

Bà Hoàng Liên đại diện Imou Việt Nam nhận giải tại Tech Awards 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Imou, trong năm qua hãng đã nâng cấp công nghệ AI giúp phát hiện chuyển động chính xác hơn, giảm báo động giả và tăng khả năng phân tích dữ liệu hình ảnh. Công nghệ lõi này được xem là nền tảng trong chiến lược phát triển sản phẩm, giúp Imou không chỉ dừng lại ở thiết bị camera mà còn mở rộng sang nhiều nhóm sản phẩm nhà thông minh khác. Trong thời gian tới, Imou dự kiến tích hợp sâu hơn công nghệ AI vào các dòng sản phẩm mới, hướng tới tối ưu hóa trải nghiệm và tính an toàn cho người dùng.

Toàn cảnh sân khấu trao giải. Ảnh: Thanh Tùng

Tại Tech Awards 2025, Imou mang đến các giải pháp camera an ninh và thiết bị nhà thông minh, cho phép khách tham quan trải nghiệm trực tiếp. Nổi bật trong đó là các dòng camera ứng dụng AI với khả năng nhận diện chính xác, quan sát rõ nét cả trong điều kiện ánh sáng yếu; cùng các dòngcamera dùng pin, camera 4G và camera PoE phù hợp cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Các sản phẩm như camera PoE, Cruser SC 8MP, Cruser Triple, Cruser Dual 2C 4G AOV PT hay Titan Pro là đại diện tiêu biểu cho hướng phát triển công nghệ của Imou.

Imou gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 và nhanh chóng tạo được vị thế nhờ các sản phẩm dễ sử dụng, giá hợp lý, tích hợp công nghệ AI cao.

Đơn vị hiện xây dựng 4 dòng sản phẩm chủ lực gồm Imou Security, Imou Link, Imou Robots và Imou IoT. Mỗi nhóm sản phẩm đều hướng đến việc giúp cuộc sống người Việt trở nên an toàn hơn, thông minh hơn và tiện nghi hơn.

Người dùng tìm hiểu về các giải pháp của Imou tại Tech Awards 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tech Awards là sự kiện công nghệ thường niên do VnExpress tổ chức, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu và giải pháp công nghệ nổi bật trên thị trường. Năm 2025 đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Imou được xướng tên tại sự kiện này, sau hai năm liền giành giải "Camera AI xuất sắc nhất" và "Thương hiệu smarthome được yêu thích nhất". Đại diện hãng kỳ vọng, Tech Awards sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp công nghệ phát triển những sản phẩm thông minh, thiết thực, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người Việt.

Thái Anh