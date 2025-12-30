Imou đẩy mạnh AI trên hệ sinh thái smarthome

Imou đặt trọng tâm công nghệ AI và điện toán đám mây, phát triển hệ sinh thái Camera AI và smarthome toàn diện, trở thành ứng viên nổi bật tại Tech Awards 2025.

Thương hiệu Imou thành lập từ năm 2015. Hãng cung cấp camera, khóa cửa thông minh, robot hút bụi, thiết bị mạng và nhiều thiết bị IoT cho hàng triệu gia đình và doanh nghiệp.

Imou xây dựng 4 dòng sản phẩm chủ lực gồm Imou Security, Imou Link, Imou Robots và Imou IoT. Dựa trên năng lực AI và nền tảng đám mây, Imou cung cấp cho người dùng những sản phẩm và dịch vụ nhà thông minh chuyên nghiệp, hướng đến các giải pháp cho cuộc sống tiện nghi và an toàn hơn.

Sản phẩm camera Imou PoE PS70F. Ảnh: Imou

Điển hình, trên các dòng camera, Imou tập trung phát triển công nghệ AI nhằm nâng cao khả năng nhận diện và phân tích hình ảnh. Công nghệ Imou Sense giúp phát hiện chính xác người, vật nuôi và phương tiện. Song song đó, công nghệ AIgo Play cho phép người dùng tùy chỉnh phát hiện theo nhu cầu, như nhận diện ngã, phát hiện vắng mặt, tạo hàng rào ảo, nhận biết vật cản hay thống kê lưu lượng giao thông. Những công nghệ này giúp camera không chỉ dừng lại ở việc ghi hình mà còn hiểu ngữ cảnh, hỗ trợ người dùng giám sát hiệu quả và chủ động hơn.

Một trong những điểm nhấn của Imou là công nghệ quan sát ban đêm thông minh Aurora, giúp camera ghi hình trong điều kiện ánh sáng yếu với màu sắc gần như ban ngày. Hãng cũng tiên phong phát triển công nghệ AOR và AOV – hai công nghệ cho phép ghi hình liên tục nhưng tiết kiệm đến 85% dung lượng lưu trữ. Những công nghệ này giúp lưu trữ được lâu hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh và video.

Imou hiện là thương hiệu camera IP bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2025, theo báo cáo của NielsenIQ 2025.

Cụ thể, trong số 160 đáp viên là chủ hoặc nhân viên chịu trách nhiệm tại các cửa hàng chuyên bán camera IP, 46% cho biết Imou là thương hiệu bán chạy nhất. Tỷ lệ này vượt các thương hiệu còn lại, phản ánh mức độ hiện diện rộng và nhu cầu sử dụng tăng ổn định.

Hãng cũng đã hai năm liên tiếp giành giải "Camera AI xuất sắc" tại Tech Awards 2023 và 2024 lần lượt cho 2 mẫu Imou Cruiser 2 và Imou Cruiser Dual 2 Pro. Hai sản phẩm được đánh giá cao nhờ được tích hợp AI thông minh, chất lượng hình ảnh cao và công nghệ quan sát ban đêm hiệu quả.

Đại diện Imou nhận giải Camera AI xuất sắc tại Tech Awards 2023. Ảnh: BTC

Năm 2025, Imou tiếp tục góp mặt trong vòng chung kết Tech Awards 2025 ở hạng mục "Thương hiệu công nghệ của năm". Theo đại diện hãng, việc liên tiếp được đề cử và vinh danh cho thấy vị thế vững chắc của Imou trong lĩnh vực camera và smarthome, đồng thời phản ánh sự tin tưởng ngày càng lớn của người tiêu dùng Việt Nam đối với thương hiệu.

Sự hiện diện liên tục tại Tech Awards trong nhiều mùa giải đã góp phần khẳng định niềm tin của người tiêu dùng Việt với Imou. Đại diện hãng cho biết, đây là minh chứng rõ ràng cho chiến lược phát triển bền vững và cam kết mang đến những giải pháp công nghệ hữu ích, gần gũi hơn với cuộc sống. Những ghi nhận này trở thành động lực để hãng tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm AI và hệ sinh thái nhà thông minh trong thời gian tới.

Thái Anh