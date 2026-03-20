IEA: Làm việc từ xa, hạn chế đi máy bay để giảm áp lực lên thị trường năng lượng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khuyến cáo nên làm việc từ xa, hạn chế đi máy bay để ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao.

Hôm 20/3, IEA đưa ra 10 khuyến cáo với các chính phủ, doanh nghiệp và người dân nhằm giảm tác động kinh tế trước những gián đoạn của thị trường dầu mỏ bởi xung đột tại Trung Đông.

Các khuyến cáo này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực vận tải đường bộ - vốn chiếm khoảng 45% nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn thế giới. IEA cũng có một số đề xuất liên quan đến lĩnh vực hàng không, công nghiệp.

Cụ thể, Cơ quan Năng lượng Quốc tế khuyến cáo nên làm việc từ xa để tiết kiệm nhiên liệu trong việc đi lại hàng ngày. Cơ quan này cũng khuyên các phương tiện nên di chuyển với tốc độ chậm hơn (ít nhất 10 km một giờ so với mức tối đa được phép trên cao tốc).

Theo IEA, người dân cũng nên sử dụng phương tiện công cộng, tăng đi chung xe, hạn chế đi máy bay nếu có lựa chọn khác thay thế. Tổ chữ này cũng gợi ý các chính phủ có thể hạn chế xe cá nhân theo ngày tại các đô thị lớn trong lúc giá nhiên liên lên cao.

Tại Việt Nam, hôm 13/3 Bộ Công Thương cũng khuyến khích doanh nghiệp cho nhân viên làm việc từ xa.

Cuộc xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2 đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu. Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến đường đi của 20% tàu chở dầu trên thế giới - đến nay vẫn bị phong tỏa.

Theo IEA, việc mất đi dòng chảy huyết mạch này đã khiến thị trường thiếu hụt nguồn cung, đẩy giá dầu thô vượt 100 USD mỗi thùng. Cùng với đó, các sản phẩm tinh chế như diesel, nhiên liệu bay và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cũng tăng mạnh theo.

Bởi vậy, IEA cho biết việc khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được xem là yếu tố then chốt để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Trong thời gian chờ đợi, nhiều quốc gia đang đồng thời triển khai cả biện pháp phía cung và phía cầu. Ngày 11/3, các nước thành viên IEA đã nhất trí xuất kho 400 triệu thùng dầu từ dự trữ khẩn cấp - mức lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này.

Chiều 20/3, giá dầu thô thế giới hiện giảm hơn 1% so với phiên trước đó. Dầu Brent và WTI đang giao dịch quanh 93-107 USD một thùng. Dù vậy, tính từ đầu chiến sự, giá hai loại dầu này vẫn tăng khoảng 30-40%.

Tú Anh (theo IEA)