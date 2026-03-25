iDepo VIB - công cụ tích lũy cho quỹ gia đình

iDepo VIB là công cụ tích lũy trung, dài hạn với khả năng chuyển nhượng linh hoạt, giúp gia đình duy trì sinh lời, chủ động dòng tiền khi phát sinh nhu cầu sử dụng.

Theo đại diện nhà băng, nếu tài chính cá nhân xoay quanh mục tiêu của một người, thì tài chính gia đình liên quan đến nhiều kế hoạch cùng lúc. Trong đó có, các khoản dành cho giáo dục, dự phòng y tế, khoản cho kế hoạch nâng cấp cuộc sống và cả những chi tiêu phát sinh không thể đoán trước. Điểm chung của các khoản tiền này là: không dùng ngay, nhưng phải luôn sẵn sàng.

Trong thời gian dài, nhiều gia đình lựa chọn gửi tiết kiệm truyền thống để tích lũy. Tuy nhiên, khi nhu cầu tài chính trở nên linh hoạt hơn, việc khóa tiền trong kỳ hạn cố định có thể làm giảm khả năng chủ động. Người dùng thường phải cân nhắc giữa việc tối ưu lãi suất và duy trì dòng tiền linh hoạt.

Khách hàng sử dụng iDepo. Ảnh: VIB

iDepo của VIB được thiết kế như công cụ tích lũy cho các khoản trung và dài hạn, với cách vận hành linh hoạt. Sản phẩm cho phép gửi từ 50 triệu đồng, với các kỳ hạn phổ biến 24 hoặc 36 tháng. Mức lãi suất đang áp dụng đến 8,3% một năm tùy theo phân khúc khách hàng. Người dùng có thể lựa chọn phương án phù hợp với kế hoạch tài chính của gia đình.

Điểm khác biệt của iDepo nằm ở tính năng chuyển nhượng linh hoạt. Khi phát sinh nhu cầu tài chính trước hạn, khách hàng không cần tất toán và mất phần lãi tích lũy. Thay vào đó, khoản iDepo được chuyển nhượng, giúp người sở hữu bảo toàn lợi nhuận đã hình thành.

Toàn bộ quá trình gửi tiền, theo dõi và chuyển nhượng được thực hiện trên ứng dụng MyVIB. Cách tiếp cận này giúp việc quản lý tài chính trở nên thuận tiện hơn, đồng thời giảm các thủ tục phức tạp.

Trong thực tế, một số gia đình đã thay đổi cách tổ chức dòng tiền khi áp dụng công cụ này. Gia đình Trương và Hà (TP HCM) từng đối mặt với bài toán quen thuộc: làm sao vừa tích lũy cho kế hoạch dài hạn, vừa không bị kẹt tiền khi cuộc sống phát sinh nhu cầu bất ngờ. Sau hơn 15 năm lập nghiệp tại TP HCM, vợ chồng trẻ dành dụm được khoảng 4 tỷ đồng, dự kiến sử dụng sau 2-3 năm cho kế hoạch du học của hai con. Trước đây, họ lựa chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn dài để hưởng lãi suất tốt. Song, mỗi lần phát sinh chi phí y tế hoặc những việc ngoài kế hoạch, rút tiền đồng nghĩa phải tất toán toàn bộ sổ và mất phần lớn lợi nhuận tích lũy, nếu vay cầm cố sổ thì cũng lại phát sinh thêm lãi vay.

Sau khi chuyển sang sử dụng iDepo VIB, gia đình thay đổi cách tổ chức dòng tiền. Thay vì một khoản gửi, họ chia số tiền thành nhiều iDepo tương ứng với từng mục tiêu: tiền cho giáo dục, y tế sức khỏe, tiền cho trải nghiệm mới... Mỗi khoản vận hành độc lập nhưng cùng nằm trong chiến lược tài chính chung. Khi cần sử dụng một phần tiền sớm hơn dự kiến, thay vì phá vỡ toàn bộ kế hoạch tích lũy, họ chuyển nhượng đúng khoản iDepo liên quan, nhận lại vốn gốc cùng phần lãi đã tích lũy. Trong đó khi các khoản còn lại vẫn tiếp tục sinh lời theo lộ trình ban đầu.

Theo VIB, với 1 tỷ đồng gửi iDepo, sau 6 tháng vợ chồng Trương và Hà cần dùng vẫn có thể chuyển nhượng cho người quen, bạn bè, nhận số tiền lãi gần 40 triệu đồng, thay vì mất toàn bộ lợi nhuận tích lũy như khi gửi tiết kiệm thông thường.

Đại diện nhà băng cho biết, trong văn hóa tài chính của người Việt, tích lũy luôn gắn với hai chữ "an tâm". Khi dòng tiền vận hành hiệu quả, các kế hoạch của gia đình không còn phụ thuộc vào thời điểm có đủ tiền, mà có thể được thực hiện đúng lúc phát sinh nhu cầu. Đó cũng là lúc tích lũy không còn là hành động phòng thủ, mà trở thành nền tảng giúp mỗi gia đình tiến về phía trước với sự chủ động, vững vàng hơn.

Một quỹ tài chính gia đình hiệu quả không nhất thiết phải phức tạp. Điều quan trọng là mỗi khoản tiền có mục tiêu cụ thể và vẫn tạo ra giá trị trong thời gian chờ sử dụng. Với khả năng sinh lời hấp dẫn, cơ chế vận hành linh hoạt và nền tảng số hỗ trợ, iDepo VIB mang thêm lựa chọn cho các gia đình trong việc quản lý tài chính dài hạn.

Hoàng Đan