iDepo hỗ trợ chuyển nhượng tiền gửi linh hoạt

Giải pháp tích lũy iDepo của VIB có lãi suất 7% một năm, cho phép khách hàng chủ động chuyển nhượng khi cần, giúp tối ưu dòng tiền mà không lo mất lãi.

Theo đại diện nhà băng, thời điểm cuối năm, lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng dao động 5,5-6,5% một năm. Mức chênh lệch 1,7-2,7 % mang lại cơ hội sinh lời, nhưng phần lớn lãi suất này chỉ áp dụng cho kỳ hạn trung và dài hạn.

Để hưởng mức lãi suất 5,5-6,5% trên năm, người gửi tiền phải chấp nhận khóa vốn 12 tháng. Nếu có nhu cầu sử dụng tiền đột xuất như chi tiêu Tết, hỗ trợ gia đình, cơ hội đầu tư, họ sẽ phải tất toán sớm và chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Giải pháp tích lũy iDepo từ VIB. Ảnh: VIB

Theo VIB, khoảng cách sinh lời 1,7-2,7% lúc này biến thành khoảng trống mà nhiều người gửi tiết kiệm phải đối mặt. Do đó, để vừa hưởng lãi suất cao, vừa giữ quyền chủ động khi cần vốn, người dùng cần tìm đến những công cụ tài chính có sự kết hợp giữa đặc tính của tiền gửi kỳ hạn với tính năng cho phép khách hàng chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế trên thị trường thứ cấp với phí chuyển nhượng linh hoạt.

Minh Tuấn, (35 tuổi) làm việc tại một công ty công nghệ ở Hà Nội. Bạn có khoản tiền dành dụm 1 tỷ đồng và dự định mua căn hộ trả góp trong 12-24 tháng tới. Tuấn cho biết, đang chờ thị trường bất động sản điều chỉnh và tìm kiếm dự án phù hợp. Vấn đề là số tiền 1 tỷ để dành đó nếu đầu tư thì bạn sợ rủi ro, còn gửi tiết kiệm kỳ hạn 12-24 tháng để hưởng lãi tốt thì trường hợp có căn hộ hợp ý sớm hơn dự kiến, rút ra sẽ bị mất lãi.

Thu Hà và Hải Nam (TP HCM), hai vợ chồng cô đang có 2 tỷ đồng tích lũy cho quỹ giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho con gái, dự định ba năm nữa sẽ cho con đi du học. Với số tiền 2 tỷ, thách thức của họ là tìm kênh sinh lời tốt, còn phải đối phó với những chi phí không lường trước như y tế đột xuất, các khóa học phát sinh... Thu Hà cho biết, nếu gửi một sổ tiết kiệm kỳ hạn 12-36 tháng, mỗi lần cần tiền họ phải tất toán cả sổ và mất lãi. Nếu chia thành nhiều sổ nhỏ với các kỳ hạn khác nhau, việc quản lý cũng phức tạp và tốn công theo dõi đáo hạn, trường hợp cần tiền dẫn đến phải tất toán một trong những sổ nhỏ thì cũng bị mất phần lợi nhuận đã tích lũy.

"Chúng tôi cần giải pháp để khiến tiền sinh lời mà không bị khóa, có thể rút ra hay chuyển nhượng khi cần mà không bị mất lãi", Hà nói.

Ông Phúc, 65 tuổi, đã về hưu có khoản tiền để dành là 500 triệu đồng. Với người lớn tuổi, bảo toàn vốn là ưu tiên, ông không muốn mạo hiểm với đầu tư rủi ro. Song, chi phí y tế có thể phát sinh bất ngờ, con cái cũng có lúc cần ông hỗ trợ tài chính.

Theo ông Phúc, nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 5,5% một năm có thể mang đến cho ông hơn 27 triệu đồng tiền lãi, nhưng có việc đột ngột cần 50-100 triệu đồng mà sổ chưa đến hạn, ông phải tất toán sớm thì chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn. "Tôi không muốn phiền con cái, số tiền này tôi để dưỡng già và chưa có ý định để vào tiết kiệm vì ngại lúc ốm đau rút ra đột ngột mất đi phần tiền lãi thì tiếc lắm", ông Phúc cho biết.

Từ các nhu cầu của khách hàng, VIB thiết kế giải pháp tiền gửi iDepo, kết hợp giữa lãi suất cạnh tranh và khả năng chuyển nhượng. Khác với tiết kiệm truyền thống, giải pháp không để khách hàng phải lựa chọn giữa lãi suất và tính linh hoạt. Sản phẩm cho phép gửi tiền với lãi suất lên đến 7% một năm, kỳ hạn 36 tháng, trả lãi định kỳ 6 tháng mỗi lần.

Điểm đặc biệt là khi cần vốn trước hạn, khách hàng có thể chuyển nhượng hợp đồng cho người khác, thường là người thân, bạn bè... qua nền tảng giao dịch là MyVIB. Người gửi vẫn nhận được vốn gốc cộng phần lãi đã tích lũy, trong khi người mua tiếp tục hưởng lãi suất cho thời gian còn lại.

Theo đại diện ngân hàng, với trường hợp của Minh Tuấn, thay vì phải chọn giữa khóa tiền trong tiết kiệm hoặc để trong tài khoản thanh toán, nếu gửi vào iDepo, khi thị trường bất động sản xuất hiện cơ hội tốt, bạn có thể chuyển nhượng ngay khoản tiết kiệm để có tiền thực hiện kế hoạch mà không bị mất đi phần lãi đã tích lũy. Đơn cử, sau khi gửi 1 tỷ vào iDepo được 10 tháng, Tuấn cần chuyển nhượng để mua căn hộ, sẽ nhận lại được vốn gốc cùng với gần 50 triệu tiền lãi cho 10 tháng.

Với vợ chồng Thu Hà, nếu chỉ có nhu cầu về một phần trong số tiền đã gửi iDepo cho các việc phát sinh đột ngột, thì có thể chuyển nhượng để lấy ra số tiền cần dùng, sau đó cân nhắc gửi lại để bảo đảm khả năng sinh lời. Còn với ông Phúc, để linh động, ông có thể chia nhỏ số tiền để mua iDepo các mệnh giá 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, khi có việc cần dùng, ông có thể chuyển nhượng từng khoản mà vẫn giữ được tiền lời đã tích lũy.

Toàn bộ các bước từ mở iDepo, theo dõi lãi suất hay chuyển nhượng đều diễn ra trên ứng dụng MyVIB. Khách hàng không cần đến quầy, không giữ sổ giấy, không cần chờ đợi. Với mô hình tiền gửi mới, người dùng cần có sự tính toán hợp lý để tối ưu dòng vốn, nhưng khách hàng vẫn có toàn quyền lựa chọn.

Hoàng Đan