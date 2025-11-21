iDepo giúp người kinh doanh tối ưu nguồn vốn

iDepo của VIB có khả năng giữ trọn lãi suất khi rút hoặc chuyển nhượng, giúp người kinh doanh chủ động xoay vốn khi phát sinh nhu cầu tài chính.

Theo đại diện nhà băng, trong bối cảnh kinh doanh biến động nhanh, nhiều hộ kinh doanh phải xử lý những quyết định phát sinh bất ngờ. Các tình huống liên tục xoay quanh dòng tiền khiến họ cần giải pháp tích lũy vừa sinh lời, vừa linh hoạt. Từ nhu cầu đó VIB cho ra đời sản phẩm tích lũy thông minh iDepo trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB với lãi suất cạnh tranh. Những trải nghiệm thực tế từ người dùng cho thấy sản phẩm đang trở thành giải pháp giúp khách hàng vừa sinh lời an toàn, vừa đảm bảo thanh khoản, chủ động hơn trước mọi cơ hội.

Bà Minh, chủ cửa hàng thời trang tại TP HCM, cho biết thời điểm cuối năm thường là giai đoạn cao điểm của thị trường bán lẻ. Chỉ cần chậm một nhịp, người làm kinh doanh có thể đánh mất cơ hội lớn về doanh thu. Tuy hiểu rõ điều này, song, bà từng gặp khó khăn khi nhà cung cấp bất ngờ tăng giá nhập và yêu cầu đặt cọc sớm hơn dự kiến.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm iDepo. Ảnh: VIB

Dù đã quen với việc quản lý dòng tiền, bà Minh lại đối diện thách thức quen thuộc: phần lớn khoản tích lũy của gia đình nằm trong các sổ tiết kiệm kỳ hạn ở nhiều ngân hàng. Muốn rút gấp, tiểu thương này phải chấp nhận gần như mất toàn bộ lãi suất. Các hình thức vay nhanh không phải lựa chọn tối ưu vì chi phí cao và thủ tục chưa thật sự đơn giản. "Nhà cung cấp bất ngờ tăng giá và yêu cầu tôi cọc sớm hơn tôi tính. Tôi chỉ thiếu thanh khoản tạm thời, nhưng nếu xử lý chậm, cơ hội kinh doanh có thể vuột mất chỉ vì tôi đang không sẵn 200 triệu", bà Minh nói.

Theo đại diện nhà băng, trong thực tế, câu chuyện như bà Minh là tình huống phổ biến của những người làm kinh doanh cá nhân, tiểu thương hoặc nhà bán hàng trên các nền tảng số. Dòng tiền luân chuyển nhanh, chi phí thay đổi theo biến động thị trường, trong khi các sản phẩm tiết kiệm truyền thống lại chưa hỗ trợ tốt cho nhu cầu rút - chuyển linh hoạt. Các nhu cầu trên giúp giải pháp tích lũy mới như iDepo của VIB tiếp cận được nhóm khách hàng như bà Minh. Sản phẩm có khả năng sinh lời đến 6,8% một năm và vẫn được rút, chuyển nhượng trong bất cứ tình huống nào.

Ông Hưng, chủ cửa hàng đồ gia dụng tại Bình Dương, lại đối diện vấn đề khác. Doanh thu cửa hàng thay đổi mạnh theo mùa, đặc biệt vào các dịp lễ. Ông thường gửi tiết kiệm kỳ hạn nhưng mỗi lần cần vốn để nhập lô hàng mới, lại phải tính toán xem việc tất toán trước hạn có đủ bù chi phí hay không.

Cách đây 4 tháng, ông Hưng đã mở tài khoản iDepo trên ứng dụng MyVIB với số dư 1 tỷ đồng. Sản phẩm cho phép tiểu thương này chủ động theo dõi, rút vốn hoặc chuyển nhượng mà không ràng buộc như các hình thức tiết kiệm truyền thống. Trong tình huống cần 500 triệu đồng gấp, ông Hưng đã chuyển nhượng khoản iDepo 1 tỷ đồng cho người quen ngay trên ứng dụng MyVIB với giá 1,02 tỷ (bao gồm cả phần lãi đã tích lũy 4 tháng). Sau khi nhận tiền, ông lập tức gửi lại 500 triệu đồng vào iDepo, vậy là ông vẫn được hưởng lãi suất trọn vẹn cho 4 tháng qua.

"Hồi trước tôi hay gửi sổ tiết kiệm, cần tiền gấp thì phải chịu mất lãi. Lần này có mở tiền gửi iDepo, tôi chuyển cho em họ, hai bên đều có lợi, em ấy được lãi suất tốt, tôi có tiền gấp mà vẫn giữ được lãi. Nhờ giải pháp này tôi có thêm vốn để nhập hàng lô hàng mới kịp bán mùa lễ", ông Hưng nói.

Cũng tìm kiếm sự chủ động, Thúy Vy nhà bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, cho biết chi phí chạy quảng cáo và nhập kho luôn thay đổi theo biến động thị trường. Trước đây, cô phân chia tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng để tránh bị "khóa vốn", nhưng lãi suất lại không tối ưu. Khi chuyển sang iDepo, cô chủ động điều chỉnh từng khoản tích lũy, rút - chuyển nhượng - theo dõi - tất toán ngay trên MyVIB. Đặc điểm kết hợp giữa tiền gửi kỳ hạn và khả năng xoay vốn tức thời giúp Thúy Vy duy trì lợi nhuận ổn định mà vẫn nắm bắt được cơ hội kinh doanh mới. Việc không bị bó buộc bởi kỳ hạn truyền thống giúp nhà bán hàng yên tâm tăng ngân sách quảng cáo trong giai đoạn thị trường lên cao, đồng thời giữ được lãi suất đã tích lũy trước đó.

iDepo VIB là sự kết hợp đặc tính của tiền gửi kỳ hạn với tính năng cho phép khách hàng chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế trên thị trường thứ cấp với phí chuyển nhượng linh hoạt (khách hàng sẽ không mất phí khi chuyển nhượng chỉ định cho khách hàng quen biết khác của mình). Sản phẩm được VIB phát triển theo hướng linh hoạt, là trụ cột trong gói giải pháp Smart Depo - hệ sản phẩm về tích lũy thông minh gồm: Hi-Depo, i-1Depo và iDepo. Giải pháp tích lũy mang nhiều ưu điểm: mệnh giá chỉ từ 50 triệu, lãi suất lên đến 6,8% một năm, kỳ hạn 36 tháng, trả lãi định kỳ hàng 6 tháng.

Đại diện VIB cho biết, ngày càng nhiều nhóm người làm kinh doanh cá nhân lựa chọn các giải pháp tích lũy linh hoạt. Trong bối cảnh giá đầu vào biến động theo mùa, doanh thu thay đổi theo chiến dịch hoặc theo sức mua trên môi trường số, khả năng rút vốn đúng thời điểm có thể tạo ra khác biệt đáng kể cho lợi nhuận. Sản phẩm tích lũy linh hoạt là sản phẩm vừa giúp tối ưu sinh lời, còn đóng vai trò như tấm đệm an toàn để người dùng không bị động trước cơ hội kinh doanh.

iDepo được phát triển nhằm đáp ứng các nhu cầu này. Đây là đặc điểm giúp sản phẩm trở thành giải pháp tối ưu với những người kinh doanh, người làm dịch vụ tự do và cả các gia đình trẻ muốn duy trì sự cân bằng giữa sinh lời và thanh khoản.

"Bằng việc đặt trải nghiệm và lợi ích người dùng làm trọng tâm, iDepo đang góp phần định hình cách tiếp cận mới đối với tích lũy dòng tiền, đó là: thông minh hơn, linh hoạt hơn và phù hợp với nhịp sống tài chính hiện đại", đại diện nói.

Hoàng Đan