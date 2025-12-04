Hy hữu một thí sinh ở Hà Nội bị thu hồi bằng tốt nghiệp THPT

Hà NộiMột cựu học sinh trường THPT Đan Phượng bị hủy kết quả, thu hồi bằng vì gian lận, sau gần nửa năm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp.

Quyết định được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố ngày 4/12. Trong thời hạn 30 ngày, thí sinh phải nộp lại bằng tốt nghiệp THPT cho Sở. Trường THPT Đan Phượng có trách nhiệm điều chỉnh thông tin trong các hồ sơ lưu trữ.

Trước đó, thí sinh này đã được Sở cấp bằng vào ngày 23/9, sau khóa thi tốt nghiệp THPT ngày 26-27/6.

Lý giải, Sở cho biết thí sinh này sử dụng điện thoại trong phòng thi, có hành vi gian lận trong thi cử nên vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ. Đây là trường hợp hy hữu bị phát hiện gian lận và thu hồi văn bằng sau khi kỳ thi kết thúc.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 26-27/6 với hơn 1,16 triệu thí sinh. Năm nay, cả học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm mới (2018) và cũ (2006) tham gia, với số lượng môn thi và đề thi khác nhau.

41 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi. Theo quy chế, các em sẽ bị hủy kết quả toàn bộ bài thi, đồng nghĩa không được công nhận tốt nghiệp THPT.

Lệ Nguyễn