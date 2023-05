Hướng dẫn viên Phú Quốc 'đói tour' dịp 30/4

Kiên GiangCác hướng dẫn viên tại Phú Quốc không được săn đón như dịp lễ các năm trước, một số thậm chí còn phải đi "xin tour".

So với cùng kỳ năm 2022, Phú Quốc năm nay không còn là điểm đến "nóng", một phần đáng kể do vé máy bay tăng cao thời gian dài. Theo dự báo từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, lượng khách dịp 30/4 năm nay chỉ khoảng 180.000 lượt, giảm 40% so với năm ngoái.

Điều này tác động trực tiếp đến nhiều chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch tại "đảo ngọc" như nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch và hướng dẫn viên. Theo ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên chuyên nghiệp Phú Quốc, chỉ khoảng 75% thành viên trong Hội có tour dịp lễ. Số còn lại không có việc hoặc phải chờ các tour phát sinh.

Một nhà hàng ở Hòn Thơm trong sáng 1/5. Ảnh: Ngô Hoàng Nam

Tình trạng này khác hẳn năm ngoái khi hướng dẫn viên ở Phú Quốc được nhiều đơn vị "săn đón". Ông Tâm cho hay Hiệp hội có một nhóm hoạt động trên mạng xã hội với khoảng 130 thành viên. Năm ngoái, gửi thông tin tour 30/4 vào nhóm trước lễ khoảng 15 ngày, nhưng ông phải chờ 4-5 ngày mới có người nhận tour.

Dịp lễ 2022, Phú Quốc còn đón thêm lượng lớn hướng dẫn viên từ khắp nơi về hỗ trợ. Riêng đội "cấy Thái" (hướng dẫn làm việc bên Thái) về Phú Quốc khoảng 400 người.

Dù là Chủ tịch Hội, ông Tâm vẫn đi làm hướng dẫn viên khi thiếu người. Nhưng năm nay, ông "ngồi không" cả lễ, nhường tour cho các thành viên khác. Theo quy định của Hội, các tour sẽ được phân bố đều cho thành viên trước. Nếu thiếu người làm, các thành viên trong ban chấp hành như ông mới nhận việc. "Là người nhận tour cuối cùng, năm ngoái tôi cũng đi làm cả lễ", ông kể.

Đại diện Hiệp hội này cho biết thêm thời điểm 30/4 hàng năm, ban chấp hành còn bận rộn nhận khách cho cả 3 tháng hè. Các tour 30/4 thường đã được chốt trước 1-2 tháng, muộn nhất là khoảng 20 ngày trước lễ. Năm nay, lượng khách từ các công ty gửi về cho Hiệp hội giảm khoảng 50%. Khách đặt tour hè không đáng kể.

Trương Phú Quốc, hướng dẫn viên kiêm trưởng nhóm media của Plan To Travel, có đủ tour đi trong 5 ngày nghỉ lễ, nhưng anh nhận xét "không thấy chút không khí lễ" nào ở Phú Quốc những ngày này. Hàng năm, đội hướng dẫn viên còn phải vào bếp tranh từng suất cơm cho khách. Năm nay, Quốc còn có thời gian nghỉ ngơi, ăn trưa.

"Khổ cũng được nhưng nhìn Phú Quốc đông như mọi năm vẫn vui hơn", anh nói.

Quốc kể nhiều người anh quen không có việc làm dịp lễ. Năm ngoái, cả thực tập sinh, hướng dẫn viên mới ra đảo cũng đi dẫn đoàn. Năm nay, các hướng dẫn viên chuyên nghiệp còn phải ở nhà vì thiếu khách trầm trọng. Quốc cho hay phải có mối quan hệ thân thiết với nhiều đơn vị lữ hành hoặc rất nhanh nhẹn mới có tour chạy lễ.

Tour 4 đảo ở Phú Quốc dịp 30/4 không còn cảnh chen chúc. Ảnh: Trương Phú Quốc

Hướng dẫn viên tự do ở Phú Quốc, Ngô Hoàng Nam, bị "bùng" tour ngay ngày 29/4 từ một đối tác. Do không yêu cầu đặt tiền trước, Nam mất trắng 2 ngày nghỉ lễ 29 và 30/4 không có việc làm. Sau đó, anh phải lên các hội nhóm để "xin tour" và may mắn nhận được một đoàn 21 khách đi từ 1 đến 3/5.

Anh chia sẻ tình hình hủy tour dịp 30/4 năm nay khá nhiều với lý do chủ yếu là khách mắc Covid-19. Thông thường dù bị hủy tour, việc tìm kiếm tour khác lấp vào không khó vì nhu cầu cao.

Năm nay, Nam nhận xét các hướng dẫn viên tự do dễ "đói tour" do không làm việc cho một công ty cố định. Một số người chủ động và có mối quan hệ như Nam sẽ có nhiều khả năng tìm được tour mới. Tuy nhiên, nếu hướng dẫn viên thụ động và ít quan hệ, họ sẽ phải ngồi nhà cả 5 ngày lễ.

Tú Nguyễn