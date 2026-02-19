Hungary dọa cắt điện, khí đốt sang Ukraine

Hungary tuyên bố đang xem xét ngừng xuất khẩu điện, khí đốt cho Ukraine nếu nước này không nối lại hoạt động chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba.

"Chúng tôi đang xem xét phương án dừng xuất khẩu khí đốt và điện sang Ukraine, trừ khi họ nối lại việc chuyển dầu thô từ Nga qua đường ống Druzhba. Chúng tôi đang phối hợp với Slovakia trong động thái này", Gergely Gulyas, Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, cho biết hôm nay.

Ông Gulyas thêm rằng chính phủ Hungary đã mở kho dự trữ dầu chiến lược theo đề nghị của tập đoàn dầu khí quốc gia MOL. "Chúng tôi sẽ áp dụng thêm các biện pháp đối phó nếu chính phủ Ukraine không thay đổi quyết định và tiếp tục chặn đường ống Druzhba với những lý lẽ sai trái," ông nói.

Đường ống tại kho dự trữ khí đốt Zsana, Hungary, trong ảnh chụp tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Slovakia Robert Fico trước đó cũng nêu khả năng ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine. "Theo thông tin tình báo mà chúng tôi thu được, mọi thứ đã được sửa chữa và đường ống Druzhba đang sẵn sàng về mặt kỹ thuật để chuyển dầu", ông nói.

Ông Fico cho biết chính phủ Slovakia đã quyết định huy động 250.000 tấn dầu từ kho dự trữ quốc gia để công ty lọc dầu Slovnaft sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu nội địa, khẳng định không có tình trạng thiếu hụt sản phẩm dầu mỏ trong nước.

Hungary và Slovakia là hai quốc gia còn sử dụng dầu Nga cung cấp qua đường ống Druzhba. Hệ thống này ngừng hoạt động ngày 27/1, Ukraine nói rằng nguyên nhân là máy bay không người lái (UAV) Nga làm hư hại hạ tầng đường ống.

Tuy nhiên, Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine trì hoãn nối lại vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba nhằm mục đích chính trị. Giới chức hai quốc gia Đông Âu ngày 18/2 thông báo đình chỉ xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhiều lần phản đối mạnh mẽ khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Hungary và Slovakia vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát tháng 2/2022.

Đường ống Druzhba (màu xanh). Đồ họa: Aspenia Online

Theo công ty tư vấn ExPro có trụ sở tại Kiev, Hungary và Slovakia cung cấp khoảng 68% lượng điện nhập khẩu của Ukraine trong tháng này. Khí đốt từ Hungary chiếm 1/3 tổng lượng nhập khẩu hiện tại của Ukraine.

Giới chức Hungary ngày 18/2 thông báo đã cùng Slovakia đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) phê duyệt ngoại lệ cho phép hai nước mua dầu thô của Nga qua đường biển, bất chấp lệnh cấm của EU.

Dầu Nga mua theo cách này sẽ được chuyển bằng đường ống Adriatic đi qua lãnh thổ Croatia. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế Croatia tuyên bố đường ống của nước này sẽ không chuyển sản phẩm dầu của Nga đến Hungary và Slovakia.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)