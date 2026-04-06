Hưng Yên sẽ đấu giá hơn 40 khu đất trong năm nay

Loạt khu đất với quy mô gần 52 ha ở Phố Hiến, Tiên Lữ, Thái Bình sẽ được tỉnh đấu giá để thực hiện dự án nhà ở, thương mại dịch vụ.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố danh mục 42 khu đất sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất trong năm nay. Các lô này có tổng diện tích gần 52 ha, chủ yếu nằm trên địa bàn các phường, xã Phố Hiến, Tiên Lữ và Thái Bình.

Trong đó, khu đất lớn nhất có diện tích hơn 14,5 ha thuộc phường Thái Bình, được quy hoạch làm dự án nhà ở khu vực trung tâm TP Thái Bình cũ.

Phường Phố Hiến có 6 khu đất sẽ được đấu giá năm nay, gồm 4 lô thương mại dịch vụ thuộc khu Đoàn Chèo, Viện kiểm sát (0,3 ha), khu dân cư Trung Nghĩa (3,9 ha), phía tây nam ngã tư Quốc lộ 38B, đường nối hai cao tốc (0,3 ha) và khu đất đường Lê Lai (0,04 ha). Hai lô còn lại được đấu giá cho thuê để xây cơ sở thể dục thể thao (0,6 ha) và y tế (0,6 ha).

Danh mục còn có hai lô đất nông nghiệp nằm tại phường Sơn Nam và xã Nguyễn Trãi. Ba lô đất là cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại Lạc Đạo và Nguyễn Văn Linh cũng được đấu giá trong năm nay.

Phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm các lô đất này sẽ do Sở Nông nghiệp và Môi trường đảm nhiệm.

Năm ngoái, tổng thu ngân sách của Hưng Yên đạt gần 100.300 tỷ đồng, vượt hơn 80% chỉ tiêu được giao. Trong đó, tiền thu từ sử dụng và thuê đất, mặt nước đều tăng vượt dự toán. Một số khu vực như Ân Thi, Khoái Châu... từng ghi nhận hoạt động đấu giá sôi động vào cuối 2024, với mức trúng gấp nhiều lần khởi điểm.

