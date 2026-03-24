Hưng Yên có thêm khu đô thị 180 ha giáp Vinhomes Ocean Park 2

Khu đô thị tại xã Văn Giang - Hoàn Long có quy mô gần 180 ha vừa được tỉnh Hưng Yên duyệt quy hoạch phân khu 1/2.000.

Theo quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên, khu đô thị mới tại hai xã Văn Giang, Hoàn Long có vị trí giáp vành đai 4, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dự án Dream City (tên thương mại: Vinhomes Ocean Park 2).

Tổng diện tích lập quy hoạch gần 180 ha, trong đó đất ở chiếm gần 40%, còn lại là các khu chức năng như thương mại dịch vụ, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, trường học, cây xanh, bãi đỗ xe. Quy mô dân số dự án gần 23.300 người.

Về định hướng không gian, khu trung tâm dự án này sẽ xây dựng đô thị sinh thái với các dạng biệt thự đảo, công viên. Các tuyến đường giáp vành đai 4 tập trung công trình thương mại, dịch vụ công cộng.

UBND các xã được giao tổ chức cắm mốc giới và giám sát hoạt động xây dựng.

Cách Hà Nội khoảng 50 km về phía đông, Hưng Yên là một trong những thị trường bất động sản phát triển mạnh những năm gần đây, đặc biệt các phân khúc nhà ở. Khu vực này liên tục ghi nhận nhiều khu đô thị, dự án lớn đến từ các doanh nghiệp như Vingroup, Masterise, MIK Group, Sunshine...

Theo One Housing - đơn vị do Techcombank và Masterise hậu thuẫn, riêng khu vực Văn Giang, Hưng Yên có thể ghi nhận hơn 18.000 căn hộ mở bán mới trong 2026.

