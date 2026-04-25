Huế xây dựng công viên biển đầu tiên

Chính quyền TP Huế dự chi hơn 117 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng Thuận An - công viên biển đầu tiên của thành phố.

Ngày 24/4, ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1, cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục để khởi công dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng tại khu vực biển Thuận An. Dự kiến công trình hoàn thành sau khoảng 18 tháng thi công.

Công viên văn hóa đa năng nằm cạnh ngay tuyến đường ven biển qua bãi biển Thuận An. Ảnh: Võ Thạnh

Dự án được triển khai trên khu vực rộng 1,42 ha, gồm các hạng mục chính như quảng trường và công viên. Trong đó, quảng trường có diện tích hơn 5.000 m2, được lát đá granite kết hợp mảng xanh, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng cấp thoát nước đồng bộ. Khu vực này cũng được xây dựng tuyến kè biển dài khoảng 190 m bằng cọc bêtông dự ứng lực nhằm bảo vệ công trình.

Công viên rộng hơn 3.400 m2, chia thành hai khu chức năng. Khu thứ nhất bố trí nhà dịch vụ kết hợp vệ sinh, bãi đỗ xe, khu nghỉ ngơi, sân lát đá và thảm cỏ. Khu còn lại là không gian sinh hoạt ngoài trời với sân lát đá, bãi đỗ xe, cây xanh và hệ thống chiếu sáng cảnh quan.

Cầu vượt cửa biển Thuận An chuẩn bị thông xe dịp 30/4. Ảnh: Võ Thạnh

Ngoài ra, thành phố đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông nội bộ tiêu chuẩn đường phố, mặt đường bêtông xi măng; vỉa hè lát đá granite có lối tiếp cận cho người khuyết tật. Hệ thống cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy được đấu nối từ mạng lưới hiện trạng, cùng với các tuyến thoát nước mưa, nước thải riêng biệt. Hạ tầng chiếu sáng sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng, đồng thời bố trí sẵn hệ thống ống chờ phục vụ viễn thông.

Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện trên diện tích 14,48 ha tại khu trung tâm và các khu đất lân cận, nhằm đảm bảo kết nối hạ tầng đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho vùng biển Thuận An.

Hình hài tuyến đường ven biển sắp thông xe dịp 30/4 ở TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Bãi biển Thuận An cách trung tâm TP Huế khoảng 13 km, từ lâu được xem là một trong những bãi biển đẹp của địa phương với làn nước trong xanh và không gian thoáng đãng. Tuy nhiên, nhiều năm qua khu vực này vẫn chưa phát huy hết tiềm năng do hạn chế về hạ tầng giao thông kỹ thuật và thiếu không gian công cộng phục vụ du lịch. Nhằm định hướng phát triển đô thị theo hướng vươn ra biển, chính quyền TP Huế đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Trong đó tuyến đường ven biển đi qua bãi tắm Thuận An là điểm nhấn quan trọng, nổi bật với cây cầu vượt cửa biển Thuận An dài hơn 2,36 km, dự kiến thông xe vào dịp 30/4. Dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng tại khu vực biển Thuận An khi hoàn thành sẽ góp phần từng bước hình thành diện mạo đô thị ven biển. Những dự án này được kỳ vọng mở rộng không gian đô thị Huế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng thời nâng tầm du lịch và dịch vụ, đưa biển Thuận An trở thành điểm đến hấp dẫn trong tương lai.

