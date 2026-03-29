Huế xây dự án nhà ở tại 5 lô đất từng là trụ sở công an thành phố

TP HuếDự án Vlasta Premier được xây dựng trên khu đất hơn 1,7 ha thuộc mặt tiền đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương, nơi từng là trụ sở công an TP Huế.

Dự án Vlasta Premier được Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú và Công ty cổ phần Union Success Việt Nam khởi công ngày 29/3, với tổng mức đầu tư khoảng 1.192 tỷ đồng.

Dự án gồm gồm 2 tòa tháp căn hộ và 7 dãy nhà liền kề, dự kiến cung cấp cho thị trường khoảng 482 căn hộ chung cư thương mại và 55 nhà ở liền kề. Vị trí dự án cách sông Hương hơn 200 m và nằm sát khu vực phố đi bộ trung tâm, tầm nhìn hướng về Kinh thành Huế, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.800 người sau khi hoàn thành.

Trụ sở cũ của Công an TP Huế trên đường Trần Cao Vân được tháo dỡ. Ảnh: Võ Thạnh

Trước đó, tháng 12/2025, Công ty cổ phần Union Success Việt Nam đã trúng đấu giá 5 lô đất, gồm số 27, 29, 31, 50 đường Trần Cao Vân và 9 Nguyễn Tri Phương - nơi từng là trụ sở của Công an TP Huế - với số tiền 538 tỷ đồng. Mức này cao hơn 13 tỷ đồng so với mức khởi điểm. Tài sản gắn liền với đất cũng được bán cho doanh nghiệp với giá gần 95 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá, họ đã phá dỡ các tòa nhà trong khu đất để triển khai dự án mới.

Sau khi TP Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương từ đầu 2025, các dự án bất động sản tại địa phương có dấu hiệu khởi sắc. Thành phố đấu giá một số khu đất để làm khu nghỉ dưỡng sinh thái, đô thị, hay phát triển nhiều dự án nhà ở xã hội để bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Võ Thạnh