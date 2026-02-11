Huế bắn pháo hoa 3 điểm đêm giao thừa Tết Bính Ngọ

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, TP Huế tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Kỳ Đài và pháo hoa tầm thấp tại phường Phong Điền, xã Chân Mây - Lăng Cô.

Theo kế hoạch, TP Huế bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn, phường Phú Xuân. Cùng thời điểm, pháo hoa tầm thấp được bắn tại phường Phong Điền và xã Chân Mây - Lăng Cô, mỗi nơi 40 giàn.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, tính từ thời khắc giao thừa. Kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Ngoài bắn pháo hoa, TP Huế dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Pháo hoa ở Kỳ Đài Huế trong năm Tết Giáp Thìn. Ảnh: Võ Thạnh

Việc triển khai bắn pháo hoa tại 3 điểm được TP Huế giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện. Các khu vực bắn đều nằm ở địa hình đồng bằng, thuận lợi cho người dân theo dõi.

Lãnh đạo TP Huế cho biết việc tổ chức bắn pháo hoa dịp giao thừa Tết Bính Ngọ nhằm phục vụ nhu cầu tinh thần của người dân, đồng thời hướng tới chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Võ Thạnh