HP Việt Nam hợp tác WWF thúc đẩy quản lý rừng bền vững

HP công bố hợp tác WWF Việt Nam triển khai các chương trình quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cộng đồng, tại sự kiện giới thiệu danh mục AI PC sáng 20/1.

Theo công bố, hợp tác giữa HP và WWF Việt Nam sẽ tập trung triển khai các biện pháp quản lý rừng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu gắn với cải thiện sinh kế cho cộng đồng tại các tỉnh miền Trung. Đây là một phần trong chiến lược ESG của HP, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện và ưu tiên tại từng thị trường.

HP Việt Nam thông báo hợp tác chiến lược với WWF Việt Nam. Ảnh: HP

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam, cho biết đơn vị đã hợp tác với WWF từ năm 2020. Đến nay, hai bên đã triển khai các hoạt động bảo tồn trên hơn 500.000 mẫu rừng, tương đương khoảng 202.000 ha, tại Trung Quốc, Brazil, Australia và Peru. Việc mở rộng hợp tác tại Việt Nam nhằm góp phần cải thiện quản lý rừng, tăng cường sinh cảnh tự nhiên và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ở góc độ đối tác bảo tồn, ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng giám đốc WWF Việt Nam, đánh giá cao việc HP tích hợp các mục tiêu ESG vào chiến lược kinh doanh và đổi mới công nghệ. Theo ông, hợp tác hướng tới thúc đẩy các mô hình phát triển thuận tự nhiên, gắn mục tiêu kinh doanh với bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế cộng đồng, trên cơ sở các chuẩn mực và dữ liệu quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng giám đốc HP Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HP

Song song với hoạt động hợp tác ESG, HP Việt Nam giới thiệu danh mục máy tính tích hợp AI thế hệ mới trong năm 2026. Đơn vị định hướng đưa AI vào môi trường làm việc theo cách an toàn, ổn định và phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế. Doanh nghiệp xác định phát triển bền vững và bảo mật là hai trụ cột song hành cùng đổi mới công nghệ.

Ở nhóm sản phẩm dành cho người dùng cá nhân, các dòng OmniBook đã được phân phối đầy đủ tại thị trường Việt Nam từ năm 2025, phục vụ nhu cầu làm việc di động, tác vụ chuyên sâu hoặc yêu cầu thời gian sử dụng dài. Với khối doanh nghiệp, thương hiệu giới thiệu dòng NextGen AI PCs, bao gồm EliteBook và ProBook, tích hợp AI từ phần cứng NPU đến phần mềm, micro, camera, hỗ trợ cộng tác, đa nhiệm và mô hình làm việc kết hợp.

Theo đơn vị, các sản phẩm mới được thiết kế theo định hướng phát triển bền vững, sử dụng khung nhôm tái chế nhằm duy trì độ bền, hiệu suất ổn định và kéo dài vòng đời thiết bị. Đại diện doanh nghiệp cho biết các sáng kiến về môi trường, cộng đồng và nâng cao năng lực số được triển khai song song với việc phát triển giải pháp công nghệ, nhằm tạo giá trị dài hạn cho doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên AI.

Việc công bố hợp tác với WWF Việt Nam cùng danh mục AI PC thế hệ mới được HP xem là bước khởi đầu cho năm 2026, trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến tăng trưởng bền vững, quản trị ESG và khả năng làm chủ công nghệ số.

Hoài Phương