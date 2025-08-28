HP tối ưu trải nghiệm làm việc hybrid với HP Dimension, Google Beam

Hai giải pháp video 3D mới của HP ứng dụng công nghệ thực tế ảo, giúp trải nghiệm làm việc, họp hybrid (online kết hợp offline) của doanh nghiệp chân thực hơn.

Từ khi thành lập, HP đã kiên định với mục tiêu thiết kế giải pháp giúp thúc đẩy tăng trưởng, mang đến trải nghiệm công việc trọn vẹn hơn. Suốt 86 năm qua, công ty đã xây dựng hệ sinh thái toàn diện với những trải nghiệm liền mạch, lấy con người làm trung tâm.

Ngoài thúc đẩy năng suất, HP còn muốn dùng công nghệ, thiết bị giúp công việc hàng ngày trở nên ý nghĩa và thú vị hơn. Đơn vị tin rằng với công cụ phù hợp, công việc sẽ thăng hoa và trở thành trải nghiệm đầy cảm hứng.

Với định hướng đó, tại sự kiện InfoComm 2025, HP chính thức giới thiệu sản phẩm công nghệ mới nhất HP Dimension kết hợp với Google Beam - giải pháp giao tiếp video 3D dành riêng cho doanh nghiệp. Theo đại diện thương hiệu, đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược góp phần định hình tương lai công việc trong kỷ nguyên hybrid, kết hợp trực tuyến với trực tiếp. Mục tiêu hướng đến xóa bỏ rào cản khoảng cách, ứng dụng công nghệ để mang đến trải nghiệm họp trực tuyến chân thực, gần gũi như gặp mặt trực tiếp.

Góc làm việc hybrid với các thiết bị tích hợp HP Dimension và Google Beam. Ảnh: HP

Nâng cấp trải nghiệm hybrid bằng video 3D

Ở kỷ nguyên AI nơi giải pháp công nghệ thông minh bùng nổ, để không tụt lại phía sau, HP không ngừng đổi mới với trọng tâm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng tăng của lực lượng lao động. Doanh nghiệp triển khai chiến lược OneHP, tận dụng sức mạnh AI để kiến tạo hệ sinh thái gồm phần mềm, thiết bị và dịch vụ, giúp cải thiện hiệu quả, năng suất và bảo mật.

Thêm vào đó, bối cảnh mô hình làm việc hybrid ngày càng phổ biến cũng góp phần thúc đẩy HP đầu tư phát triển công cụ giúp tăng cường kết nối online - offline. Các sản phẩm và giải pháp không chỉ tạo cảm giác hiện diện chân thực mà còn biến các tương tác trực tuyến thành khoảnh khắc ý nghĩa, mang lại giá trị cho doanh nghiệp, cộng đồng.

Sự ra đời của HP Dimension và cái bắt tay với Google Beam nhằm tối ưu trải nghiệm họp hybrid cho doanh nghiệp đã góp phần hiện thực hóa tầm nhìn này. Sản phẩm được giới thiệu mang lại hiệu quả hình ảnh trực quan, giúp tạo kết nối cảm xúc và nhận thức thực tế để các cuộc họp trực tuyến trở nên tự nhiên, sống động như khi ngồi cùng một phòng.

Giải pháp giao tiếp video 3D mới không yêu cầu người dùng đeo kính hay thiết bị chuyên dụng hỗ trợ. Sản phẩm tích hợp công nghệ hình ảnh trường ánh sáng (light-field imaging) hỗ trợ giao tiếp bằng mắt tự nhiên, âm thanh không gian (spatial audio) và ánh sáng thích ứng.

Với những tính năng này, người tham gia sẽ có cảm giác như đang ngồi trên cùng một chiếc bàn và trò chuyện chân thực hơn. Tất cả tích hợp trong thiết kế nhỏ gọn, phù hợp các không gian họp hiện đại.

Người dùng sử dụng bộ thiết bị họp trực tuyến Google Beam của HP. Ảnh: Google

Góp phần định hình tương lai của công việc

Theo khảo sát Chỉ số Mối quan hệ với công việc năm 2024 của HP, chỉ có 28% người lao động cảm thấy tích cực với công việc của mình. Theo đại diện thương hiệu, điều này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp và cá nhân trong việc tìm kiếm trải nghiệm làm việc tốt hơn.

Những người tham gia khảo sát cho biết họ kỳ vọng vào bước tiến mới trong công nghệ, từ khả năng kết nối thiết bị mượt mà đến ứng dụng AI. Các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mới ngoài hỗ trợ làm việc hiệu quả, sáng tạo còn cần giúp con người gắn kết hơn với công việc và đồng nghiệp. Dựa trên nhu cầu đó, HP đã đề ra mục tiêu tạo nên những trải nghiệm liền mạch, giúp công việc trở nên có ý nghĩa hơn trong tương lai.

"Tương lai của công việc sẽ trở nên nhanh chóng, tiện lợi, ý nghĩa hơn khi tận dụng AI để tạo ra những giải pháp, trải nghiệm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, đồng thời giúp mỗi cá nhân thấy trọn vẹn hơn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân", ông Enrique Lores, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành HP Inc. nêu.

Thời gian qua, doanh nghiệp đã giới thiệu dần các giải pháp và sản phẩm tích hợp AI ra thị trường. Sự kiện Ngày hội HP Việt Nam 2025 vừa qua cũng là cột mốc quan trọng khi HP công bố loạt sản phẩm thế hệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và cá nhân tại thị trường nội địa.

"Trạm đổi mới" - nơi trưng bày dải sản phẩm AI mới của HP. Ảnh: HP

Song song đó, HP còn tích hợp AI để dự đoán nhu cầu, tự động hóa công việc, nâng cao trải nghiệm người dùng, hướng tới xây dựng môi trường làm việc thông minh. Các lĩnh vực thương hiệu hướng tới không chỉ kinh doanh mà còn bao gồm y tế, giáo dục, giải trí, cho cả cá nhân và doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo AI phát triển trên nền tảng lấy con người làm trung tâm.

Giải pháp HP Dimension kết hợp Google Beam là một trong những bước đệm đầu tiên cho hành trình cách mạng hóa tương lai công việc của HP. Kết quả thử nghiệm ứng dụng sản phẩm ban đầu cho thấy hiệu quả tích cực khi giúp người dùng cải thiện đến 28% khả năng ghi nhớ sau mỗi buổi họp hybrid. Mức độ tập trung trong các cuộc họp sử dụng sản phẩm này cũng tăng đến 39%.

"HP Dimension kết hợp Google Beam giúp thu hẹp khoảng cách giữa thế giới ảo và thực, mang đến trải nghiệm giao tiếp chân thực, đưa chúng ta gần nhau hơn", bà Helen Sheirbon - Phó chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch mảng Hệ thống Làm việc Kết hợp (Hybrid Systems) của HP Inc. nhấn mạnh.

Giải pháp video 3D mới không chỉ giới hạn ở các cuộc họp 3D mà còn hỗ trợ các cuộc họp nhóm 2D truyền thống. Sản phẩm được nghiên cứu để tương thích với các nền tảng hội nghị trực tuyến phổ biến như Microsoft Teams, Webex, Zoom Rooms, Google Meet... Sự linh hoạt này giúp sản phẩm dễ dàng tích hợp vào các môi trường làm việc đa dạng mà hầu hết doanh nghiệp trên thế giới đang sử dụng.

Trong khuôn khổ sự kiện, HP cũng giới thiệu bộ giải pháp âm thanh Poly Studio A2 gồm micro để bàn và thiết bị kết nối Audio Bridge. Các thiết bị này hướng đến những phòng họp hiện đại với chất lượng âm thanh cao cấp và khả năng mở rộng linh hoạt. Công nghệ NoiseBlockAI tích hợp giúp lọc tiếng ồn thông minh, đảm bảo âm thanh trong trẻo, tăng hiệu quả giao tiếp.

Theo đại diện thương hiệu, với HP Dimension, họ không chỉ ra mắt một sản phẩm mà còn giúp đặt nền móng cho tương lai của làm việc kết hợp. Nơi công nghệ giúp con người cảm thấy gần gũi, tập trung hơn và được truyền cảm hứng làm việc, gặp gỡ và thảo luận, bất kể khoảng cách địa lý.

Thy An