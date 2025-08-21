HP OmniBook Ultra Flip 14 góp phần thay đổi chuẩn mực laptop AI

HP OmniBook Ultra Flip 14 được hãng giới thiệu như trợ lý thông minh, hỗ trợ sáng tạo, tối ưu hiệu suất, cá nhân hóa trải nghiệm với vi xử lý vượt chuẩn Microsoft Copilot+ PC.

OmniBook Ultra Flip 14 là sản phẩm cao cấp trong danh mục máy tính cá nhân Omni mới, được chính thức giới thiệu tại Ngày hội HP Việt Nam 2025. Sự kiện đánh dấu ba thập kỷ thương hiệu Mỹ đồng hành cùng người dùng Việt. Với chủ đề "30 năm kiến tạo - Định hình xu hướng tương lai", HP thể hiện kỳ vọng giữ vững vị thế tiên phong trên hành trình hiện thực hóa ứng dụng AI vào đời sống và hỗ trợ tối đa cho mọi nhu cầu của người dùng.

Đồng thời, HP cũng chính thức ra mắt dải sản phẩm thế hệ mới Next Gen AI, thay đổi cách đặt tên và cấu trúc thương hiệu. Theo đó, toàn bộ dòng máy tính cá nhân được chuyển sang một thương hiệu duy nhất là OmniBook để thống nhất danh mục sản phẩm, thể hiện cam kết trong việc vận hành bởi AI.

Duy trì hiệu suất với cấu hình mạnh mẽ

HP OmniBook Ultra Flip 14 sở hữu vi xử lý Intel Core Ultra Series 2 tích hợp NPU đạt 48 TOPs, vượt chuẩn Microsoft Copilot+ PC. Đi kèm là các tính năng AI tích hợp thông minh, có khả năng sáng tạo và đa nhiệm toàn diện. Tất cả được gói gọn trong một thiết kế mỏng nhẹ chỉ dày 1,49 cm với trọng lượng 1,34 kg.

HP ví chiếc laptop gập như một người bạn đồng hành với khả năng thấu hiểu người dùng thông qua thói quen và lịch sử sử dụng. Với các dự án đòi hỏi tốc độ và khả năng sáng tạo tức thì, sức mạnh của NPU 48 TOPs kết hợp cùng AI giúp tạo ra khác biệt lớn so với các dòng khác của thương hiệu nhờ khả năng gợi ý, khởi tạo ý tưởng thiết kế mới.

OmniBook Ultra Flip 14 có thiết kế mỏng nhẹ, chỉ nặng 1,34 kg. Ảnh: HP

Không chỉ hỗ trợ AI trên nền tảng đám mây, sản phẩm còn đủ mạnh để xử lý AI trực tiếp ngay trên máy, giúp rút ngắn độ trễ, tăng hiệu quả xử lý và mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng sáng tạo. Nhờ vào khả năng phân tích và xử lý thông minh từ NPU AI, thời lượng pin của máy cũng được tối ưu với thời gian sử dụng lên tới 20,5 giờ.

Những công cụ trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng rộng rãi như Adobe Firefly hay Stable Diffusion cũng được tối ưu cho AI cục bộ (local AI). Người dùng có thể khởi tạo các chủ đề, ý tưởng sáng tạo nhanh chóng. Theo HP, trợ lý ảo này có thể gợi ý bố cục thiết kế, tự động chỉnh sửa hình ảnh và xuất file PNG chỉ trong vài phút. Tất cả đều thực hiện mượt mà ngay trên máy, không phụ thuộc vào hệ thống máy chủ nặng nề.

HP còn giới thiệu AI như một nhà phân tích thông minh trên OmniBook Ultra Flip 14 với tốc độ xử lý nhanh hơn 30% so với các laptop AI thế hệ trước. Người dùng có thể trích xuất dữ liệu, dự báo xu hướng thị trường, thậm chí đưa ra quyết định kinh doanh trong thời gian thực. Theo hãng, đây sẽ là lợi thế cho những ai cần sự sáng tạo và phản ứng nhanh trong môi trường làm việc hiện đại.

HP OmniBook Ultra Flip 14 có bản lề gập 360 độ với màn hình cảm ứng. Ảnh: HP

Một điểm nổi bật trong thế hệ Next-Gen AI PC ra mắt năm nay là có tích hợp HP AI Companion - trợ lý AI tích hợp miễn phí sẵn trên thiết bị do chính thương hiệu phát triển. Giải pháp được thiết kế riêng cho người dùng laptop HP với ba tính năng chính: Discover (khám phá, tìm kiếm thông tin), Analyze (phân tích dữ liệu) và Performance (quản lý hiệu suất), hỗ trợ công việc thường ngày, tối ưu hiệu quả vận hành, góp phần mang lại trải nghiệm AI thông minh, thân thiện và cá nhân hóa cho từng người dùng.

Tối ưu trải nghiệm kết nối online

Ngoài cấu hình và trợ lý ảo HP AI Companion, OmniBook Ultra Flip 14 còn được trang bị camera AI 9MP sắc nét, cân chỉnh ánh sáng tự động trong không gian tối, và giải pháp Poly Camera Pro. Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện chủ thể và theo sát mọi chuyển động trong cuộc trò chuyện trực tuyến với các tính năng như Spotlight (lấy nét một điểm), Virtual Background (tạo phông nền giả) và Auto Framing (tự động lấy khung hình). Ngoài ra, hình ảnh, màu sắc và giao diện người dùng còn được tự động hóa để người dùng thêm tự tin khi kết nối trực tuyến.

Camera AI 9MP kết hợp hệ thống Poly Camera Pro giúp tối ưu trải nghiệm họp online. Ảnh: HP

Thêm một điểm cộng khác trên thiết bị là màn hình OLED 14-inch 2.8K với tần số quét biến thiên 48-120 Hz cho độ tương phản cao, màu sắc hiển thị chân thực. Ngoài màn hình cảm ứng, máy còn có bản lề xoay gập 360 độ với bút cảm ứng Stylus giúp người dùng thao tác nhanh, thuận tiện.

Thiết bị trang bị khả năng kết nối Wi-Fi 7, tốc độ nhanh gấp đôi Wi-Fi 6E, giúp giảm độ trễ và duy trì đường truyền ổn định kể cả trong môi trường nhiều thiết bị kết nối. OmniBook Ultra Flip 14 cũng là sản phẩm tiên phong tích hợp lớp bảo mật đa tầng HP Wolf Security, kết hợp AI trên thiết bị, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi các pha tấn công qua AI hay Internet.

Công nghệ song hành cam kết bền vững

Là một trong những sản phẩm đại biểu cho cam kết bền vững của HP, OmniBook Ultra Flip 14 chứa thành phần kim loại sau tái chế trong vỏ và các mặt. Theo hãng, điều này thể hiện sự nhất quán của HP trong việc giảm thiểu tác động môi trường từ khâu thiết kế đến sản xuất.

OmniBook Ultra Flip 14 được chế tác từ kim loại tái chế và nhựa đại dương sau tiêu dùng với các chứng nhận thân thiện môi trường, giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Ảnh: HP

Sản phẩm đạt chứng nhận Epeat Gold, Climate+ và Energy Star, góp phần khẳng định tiêu chuẩn quốc tế về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và sản xuất thân thiện với môi trường. Đây đều là những yếu tố ngày càng trở thành yêu cầu thiết yếu trong ngành công nghệ toàn cầu.

"Với định hướng kiến tạo công nghệ để giúp cuộc sống trở nên tốt hơn, HP cam kết không ngừng đổi mới vì con người, cộng đồng và tương lai bền vững. OmniBook Ultra Flip 14 là minh chứng cho định hướng đó, nơi công nghệ thông minh song hành cùng trách nhiệm dài hạn trong kỷ nguyên số", đại diện HP nhấn mạnh.

Không chỉ cung cấp các sản phẩm công nghệ, HP còn kiến tạo hệ sinh thái giải pháp toàn diện, giúp người dùng làm việc thông minh, linh hoạt và sáng tạo hơn mỗi ngày. Thương hiệu kỳ vọng với công cụ phù hợp, công việc sẽ thêm hiệu quả và trở thành trải nghiệm đầy cảm hứng cho người dùng.

Đan Minh